Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki cep telefonunun henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev alması sonucu evde yangın çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda aile, yoğun koku ve patlama sesinin ardından çocuklarını uyandırarak evden çıkarken, mutfak ve evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi. Telefonların şarjda olmadığını belirten aile, “Nasıl patladığını biz de bilmiyoruz” diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

Yüksekova ilçesi Beşbulak Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre Engin Dara ve ailesi uyuduğu sırada mutfaktan yoğun bir koku geldi. Eşiyle birlikte mutfağa yönelen Dara, bir anda patlama sesi duydu. Kapıyı açtığında ise gördüğü manzara dehşete düşürdü. Minderin üzerinde bulunan iki cep telefonu alev alev yanıyordu. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağın diğer bölümlerine sıçradı. Yangını fark eden aile, çocuklarını uyandırarak hızla evden çıktı.

(Fotoğraf - DHA) BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve askeri personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, mutfak başta olmak üzere evin bazı bölümleri, beyaz eşyalar ve çeşitli ev eşyaları zarar gördü. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Engin Dara, yangının saniyeler içinde büyüdüğünü belirterek şöyle konuştu: "Sabahın erken saatlerinde yoğun bir koku hissettik. Çocuklarla birlikte uyuyorduk. Eşimle mutfağa geldiğimiz sırada patlama oldu. Kapıyı açtığımda minderin üzerindeki telefonların alev aldığını gördüm. Birkaç saniye içinde minder de tutuştu."

(Fotoğraf - DHA) ÇOCUKLARINI DUMANLARIN ARASINDAN ÇIKARDILAR Alevlerin hızla yayılması üzerine çocuklarını uyandırdıklarını söyleyen Dara, "Dumanların arasında çocuklarımızı uyandırıp dışarı çıkardık. Komşularımız yardıma koştu. İlk müdahaleyi kendi imkanlarımızla yaptık. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Ancak mutfak kullanılamaz hale geldi" dedi.