Giresun'u sel vurdu! Şiddetli yağış yolları yuttu: Dereler taştı yollar göle döndü

Giresun’da etkili olan şiddetli sağanak, Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde derelerin taşmasına ve su baskınlarına yol açtı. Grup yollarındaki taşkınlar ulaşımı aksatırken, ekipler bölgede çalışma başlattı; Yağlıdere ilçesi Günece köyünde taşan Dalıp Deresi üzerindeki hidroelektrik santrali de selden zarar gördü.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle dereler taştı, yollar adeta dereye döndü. Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde su baskınları yaşandı.

YOLLARDA ULAŞIM KABUSA DÖNDÜ

Özellikle grup yollarında meydana gelen taşkınlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Sel sularının yolları kaplamasının ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.

HES DE SELDEN NASİBİNİ ALDI

Yağlıdere ilçesine bağlı Günece köyünde bulunan Dalıp Deresi, şiddetli yağışın ardından taştı. Taşkın suları, dere üzerinde bulunan hidroelektrik santralinde de hasara neden oldu.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yağışın neden olduğu taşkınların ardından yeni su baskınlarına karşı da tedbirler artırıldı.