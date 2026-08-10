İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı, yanına yaklaşan bir kişinin tacizine maruz kaldı. Türkçe bilmediğini söyleyen kadının peşinden giden şüphelinin davranışları canlı yayına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında 'cinsel taciz' suçundan işlem başlatıldı.

Olay Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir İstanbul'da bulunan ve "withJENNY" takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, kentte gezdiği anları takipçileriyle paylaşmak için canlı yayın açtı. Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir kişi, "Burada arkadaşın var mı?" diye sordu. Ardından yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, kadının peşinden gitmeye başladı.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Güney Koreli yayıncı, Türkçe bilmediğini belirterek kendisini takip eden kişiye İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Buna rağmen yayıncının peşinden gitmeyi sürdüren kişi, bir süre sonra sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar canlı yayına yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 59 yaşındaki şüpheli A.A.'yı Sarıyer'de gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 'cinsel taciz' suçundan adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.