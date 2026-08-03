Kumsalda taciz iddiası! Gözaltına alındı, adli kontrolle serbest kaldı
Samsun'un Atakum ilçesinde kumsalda güneşlenen 24 yaşındaki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlı hakkında tutuklama talep edilirken, mahkeme şüpheliyi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Samsun'da sahilde yaşandığı öne sürülen cinsel taciz iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde, Yeşilyurt AVM karşısındaki kumsalda dün saat 18.50 sıralarında meydana gelen olayda, 24 yaşındaki güzellik uzmanı İ.Ç., 40 yaşındaki Ş.K.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek emniyete başvurdu.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
İhbarın ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Cumhuriyet savcılığı, şüphelinin tutuklanmasını talep ederek mahkemeye sevk etti. Mahkeme ise zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.