Kumsalda taciz iddiası! Gözaltına alındı, adli kontrolle serbest kaldı

Samsun'un Atakum ilçesinde kumsalda güneşlenen 24 yaşındaki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlı hakkında tutuklama talep edilirken, mahkeme şüpheliyi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.