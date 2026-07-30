Direksiyon sınavında taciz skandalı! O anları kayda aldı, okul müdürü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon sınavı sırasında aynı araçtaki kadın usta öğretici T.E.'ye yönelik taciz skandalı gündeme geldi. O anları cep telefonuyla kaydeden T.E.'nin şikayeti üzerine okul müdürü N.K. tutuklandı. Usta öğretici T.E., "Adaylar etkilenmesin diye sınavın bitmesini bekledim. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon sınavı sırasında aynı araçtaki kadın usta öğreticiye yönelik taciz skandalı yaşandı. O anları cep telefonuyla kaydeden kadın usta öğreticinin şikayeti üzerine okul müdürü N.K. tutuklandı. DİREKSİYON SINAVINDA TACİZ KAMERADA

SINAV SIRASINDA FİZİKSEL TACİZ 25 Temmuz Pazar günü Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Konaklı'da faaliyet gösteren bir sürücü kursunda yaklaşık 3 yıldır usta öğretici olarak görev yapan T.E., sabah saatlerinde direksiyon sınavı için parkura geldi. Sınavda gözetmen olarak görev yapan N.K. ile birlikte aracın arka koltuğunda kursiyerin direksiyon sınavını takip eden T.E., iddiaya göre sınav sırasında fiziksel tacize uğradı. İddiaya göre sabah oturumunda ön koltukta oturan N.K., öğleden sonraki sınavlarda arka koltuğa geçti. Bu sırada T.E., N.K.'nin kendisine fiziksel temasta bulunmaya başladığını öne sürdü.

SINAVIN BİTMESİNİ BEKLEDİ, O ANLARI KAYDETTİ Sınav sırasında adayların etkilenmesini istemediğini belirten T.E., yaşananlar nedeniyle sesini çıkaramadığını ancak olayın kanıtlanması amacıyla cep telefonunun kamerasını gizlice açarak görüntü kaydı aldığını söyledi. Yaklaşık 4 dakikalık video kaydı alan T.E., sınavın tamamlanmasının ardından Konaklı Jandarma Karakolu'na giderek N.K. hakkında şikayetçi oldu. Kadın, hazırladığı video kaydını da jandarma ekiplerine teslim etti. Şikayetin ardından başlatılan soruşturmada N.K.'nin Alanya'da bir okulda 2024'ten bu yana müdür olarak görev yaptığı belirlendi. N.K.'nin başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM, VİDEO ÇEKMEYE KARAR VERDİM" Yaşadıklarınıe anlatan usta öğretici T.E., olayın hayatında ilk kez başına geldiğini belirterek şunları söyledi: "Üç yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Cumartesi günü direksiyon sınavımız vardı. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir komisyonla sınava katıldım. Sabah saat 08.30'dan öğlen 12.00'ye kadar şahıs ön koltukta oturuyordu. Öğleden sonra arka koltuğa geçti. Bir süre sonra yanlış hareketlerde bulunduğunu fark ettim. Önce emin olmaya çalıştım ancak daha sonra elleriyle beni taciz etmeye başladı. Ayaklarıma dokundu, elini sırtıma koydu. Rahatsız olduğumu hareketlerimle belli etmeye çalıştım ama devam etti."