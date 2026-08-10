Futbol hocası sapık çıktı! Çocuklara iğrenç sözler: Squat videosu at
Beyoğlu’nda futbol eğitimi almak için bir spor salonuna giden 6 çocuğun, antrenörleri tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, öğrencilerinden squat videosu isteyen ve sarılmak istediğine ilişkin mesajlar gönderdiği belirlenen futbol hocasının davranışları ailelerin dikkatini çekti. Ailelerin duruma kayıtsız kalmayarak harekete geçmesinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan spor eğitmeni Hüseyin E., yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayaz Y. (14), İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl spor salonuna yazıldı. Ayaz Y. Futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı. Şüpheli eğitmen Hüseyin E. spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçasını ve göğsünü ellemeye başladı.
"VİDEO AT! YATAKTA SARILMAK İSTİYORUM"
Temaslarını artıran Hüseyin E., sosyal medyadan Ayaz Y.'ye "Şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum" şeklinde mesaj gönderdi. Ayaz Y. gelen mesajı ailesine gösterdi. Durum karşısında çılgına dönen talihsiz çocuğun ailesi şüpheli futbol hocasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
5 FARKLI ÇOCUĞA DAHA YAPTI
Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli futbol hocası Hüseyin E.'nin benzer eylemleri Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
"YATAKTA BOĞUŞURDUK!"
Eren K. savcılıktaki ifadesinde, oturdukları adreste spor salonuna yazıldığını şüpheli hocasıyla tanıştığını sık sık göğsünü ve kalçasını kıyafetlerinin üzerinden ellediğini bu eylemi 6 kere yaptığını söyledi.
Sosyal medyadan arkası dönük şekilde squat videosu atmasını istediğini "seninle yatakta boğuşurduk sarılırdık" şeklinde mesaj attığını dilekçesinde ifade etti.
DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı.
Hazırlanan iddianamede mağdurların verdikleri ifadelerin tutarlı ve güvenli olduğu elde edilen deliller doğrultusunda dava açmak için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından dava açıldı.
22 YIL CEZA ALDI
Duruşma İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye mağdur çocuklar ve aileleri katılırken şüpheli Hüseyin E., duruşmada hazır edildi. Savcı mütalaasında şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme Hüseyin E.'yi 22 yıl hapis cezasına çarptırdı.