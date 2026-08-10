Futbol hocası sapık çıktı! Çocuklara iğrenç sözler: Squat videosu at

Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli futbol hocası Hüseyin E.'nin benzer eylemleri Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

5 FARKLI ÇOCUĞA DAHA YAPTI

Temaslarını artıran Hüseyin E., sosyal medyadan Ayaz Y.'ye "Şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum" şeklinde mesaj gönderdi. Ayaz Y. gelen mesajı ailesine gösterdi. Durum karşısında çılgına dönen talihsiz çocuğun ailesi şüpheli futbol hocasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayaz Y. (14), İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl spor salonuna yazıldı. Ayaz Y. Futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı. Şüpheli eğitmen Hüseyin E. spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçasını ve göğsünü ellemeye başladı.

Eren K. savcılıktaki ifadesinde, oturdukları adreste spor salonuna yazıldığını şüpheli hocasıyla tanıştığını sık sık göğsünü ve kalçasını kıyafetlerinin üzerinden ellediğini bu eylemi 6 kere yaptığını söyledi. Sosyal medyadan arkası dönük şekilde squat videosu atmasını istediğini "seninle yatakta boğuşurduk sarılırdık" şeklinde mesaj attığını dilekçesinde ifade etti.

İlk şikâyetin ardından benzer iddialarla beş çocuğun daha mağdur olduğu ortaya çıktı. (AA)

DAVA AÇILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede mağdurların verdikleri ifadelerin tutarlı ve güvenli olduğu elde edilen deliller doğrultusunda dava açmak için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından dava açıldı.

22 YIL CEZA ALDI



Duruşma İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye mağdur çocuklar ve aileleri katılırken şüpheli Hüseyin E., duruşmada hazır edildi. Savcı mütalaasında şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme Hüseyin E.'yi 22 yıl hapis cezasına çarptırdı.