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Bayburt'ta gelin arabası dere yatağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bayburt'ta gelin arabası dere yatağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, damat A.S. yönetimindeki gelin arabası virajı alamayarak köprü korkuluklarını aşıp dere yatağına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde virajı alamayan gelin arabası köprü demirlerini yıkarak dere yatağına ters şekilde düştü. Kazada gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

DERE YATAĞINA YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, damat A.S. yönetimindeki araç, Çiğdemlik köyü yakınlarında virajı alamayarak kontrolden çıktı. Araç, köprü korkuluklarından dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayburt'ta gelin arabası dere yatağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı - 1

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada sürücü A.S., araçta bulunan gelin ile bir kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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