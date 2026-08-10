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Bitlis'te 3 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Bitlis'te 3 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

Bitlis Eren Üniversitesi önünde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bitlis'te Eren Üniversitesi önünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 EH 823, 60 AAS 124 ve 13 AAD 894 plakalı otomobiller çarpıştı.

EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

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