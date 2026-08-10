Düzce'de İHA alarmı! Rus yapımı hava aracı vinçle çıkarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, denizin üzerinde fark ettikleri cisim üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, ilk incelemede cismin Rus yapımı bir İHA olduğunu belirledi. Uzman ekip ve SAS komandolarının çalışmasının ardından hava aracı, vinçle denizden çıkarılarak incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçe merkezindeki Çınar Plajı mevkisinde denizin üzerinde cisim gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede denizdeki cismin İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğu tespit edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görülen İHA aracının Rus yapımı olduğu tespit edildi. (Fotoğraf: DHA) İHA'NIN RUS YAPIMI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden uzman ekip ve SAS komandoları bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede hava aracının Rus yapımı olduğu belirlendi.