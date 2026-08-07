CANLI YAYIN

Denizde İHA bulundu! Ekipler incelemeye aldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Denizde İHA bulundu! Ekipler incelemeye aldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta cankurtaranlar tarafından bulunan İHA, incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. İlk belirlemelere göre İHA'nın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Kocaali ilçesinde cankurtaranlar tarafından kıyıya yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı bulundu.

Sakarya'da denizde İHA bulundu (Foto: DHA) Sakarya'da denizde İHA bulundu (Foto: DHA)

Cankurtaranların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Denize düşen İHA incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Denizde İHA bulundu (Foto: DHA) Denizde İHA bulundu (Foto: DHA)

İlk belirlemelere göre İHA'nın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı öğrenildi.

4 yaşındaki Miraç klima kurbanı oldu! İhmali olan komşu tutuklandı!
Sonraki Haber
4 yaşındaki Miraç klima kurbanı oldu! İhmali olan komşu tutuklandı!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın