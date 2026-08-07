Denizde İHA bulundu! Ekipler incelemeye aldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta cankurtaranlar tarafından bulunan İHA, incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. İlk belirlemelere göre İHA'nın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.