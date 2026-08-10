Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde, bölgede "patpat" olarak bilinen tarım aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 44 yaşındaki Nursel Korkmaz Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Gölköy ilçesi Direkli Mahallesi Taşarası Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Aydın'ın kullandığı patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Salih Aydın'ın eşi Nursel Korkmaz Aydın (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Salih Aydın ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Nursel Korkmaz Aydın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.