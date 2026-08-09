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Kütahya'da feci kaza kamerada! Motosikletin üstünden bir anda uçtu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kütahya'da feci kaza kamerada! Motosikletin üstünden bir anda uçtu

Kütahya'da Hisarcık-Simav kara yolunda H.D. (70) yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Tolga Köse'nin (25) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Kütahya'da bir otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

KÜTAHYA'DA FECİ KAZA KAMERADA! OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI, 4 KİŞİ YARALANDI

MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI

H.D. (70) idaresindeki 43 AAP 731 plakalı otomobil, Hisarcık-Simav kara yolu Gölcük Yaylası yakınlarında aynı istikamette seyreden Tolga Köse'nin (25) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da feci kaza kamerada! Motosikletin üstünden bir anda uçtu - 1

KAZA ANI KAMERADA

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.D. ile motosiklet sürücüsü Tolga Köse, sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, araç kamerası tarafından görüntülendi.

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