Kütahya'da feci kaza kamerada! Motosikletin üstünden bir anda uçtu
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Kütahya'da Hisarcık-Simav kara yolunda H.D. (70) yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Tolga Köse'nin (25) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.
Kütahya'da bir otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.
MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI
H.D. (70) idaresindeki 43 AAP 731 plakalı otomobil, Hisarcık-Simav kara yolu Gölcük Yaylası yakınlarında aynı istikamette seyreden Tolga Köse'nin (25) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.