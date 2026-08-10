İznik'te sıra dışı gelin alma töreni: Damat neye uğradığını şaşırdı
Bursa'nın İznik ilçesinde Mustafa Akın ile İlayda Uslu çiftinin gelin alma töreni, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Arkadaşları tarafından önce beyaz toza bulanan, ardından su dolu tanka atılan damadın sözleri davetlileri kahkahaya boğdu.
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen gelin alma töreninde renkli ve sıra dışı anlar yaşandı. Mustafa Akın ile İlayda Uslu çiftinin düğün heyecanına, damadın arkadaşları ve yakınları tarafından yapılan şakalar damga vurdu.
Gelin alma töreni sırasında arkadaşlarının hedefi olan damat Mustafa Akın'ın üzerine önce yangın tüpünden beyaz toz sıkıldı. Baştan aşağı beyaza bürünen damat, daha sonra arkadaşları tarafından su dolu tanka atıldı.
DAMAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Bir anda su tankının içinde kalan Mustafa Akın, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Damat ile arkadaşları arasında yaşanan anlar, düğüne katılan davetlileri kahkahaya boğdu.
Çevredeki vatandaşlar da sıra dışı geleneği şaşkınlıkla izledi. Gelin alma töreninde yaşanan eğlenceli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.