Adana'da tünel çalışması sırasındaki göçükte ölü sayısı 2'ye yükseldi

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen tünel çalışması sırasında yaşanan göçükte ağır yaralanan işçi Bekir Çelik (57) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Eğriçam Mahallesi'nde Adana ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi alanında dün tünel açma çalışması yapıldığı sırada göçük oldu. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.