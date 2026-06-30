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Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yıkımı süren bir binada meydana gelen göçükte iki işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında göçük oluştu. Çalışmalar esnasında alanda görev yapan iki işçi göçük altında kaldı.

Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı - 1

EKİPLER KISA SÜREDE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçilere ulaşabilmek için kurtarma çalışması başlattı.

Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı - 2

2 İŞÇİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Yoğun çalışmaların ardından göçük altında kalan iki işçi kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı - 3

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Göçüğün meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekiplerin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.

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