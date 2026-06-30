Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yıkımı süren bir binada meydana gelen göçükte iki işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.