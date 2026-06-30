Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yıkımı süren bir binada meydana gelen göçükte iki işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında göçük oluştu. Çalışmalar esnasında alanda görev yapan iki işçi göçük altında kaldı.
EKİPLER KISA SÜREDE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçilere ulaşabilmek için kurtarma çalışması başlattı.
2 İŞÇİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
Yoğun çalışmaların ardından göçük altında kalan iki işçi kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Göçüğün meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekiplerin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.