12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay'ın gölgesi Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlas Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden geçecek. Avrupa'nın büyük bölümünde tutulma kısmi olarak gözlemlenecek. Tutulma Türkiye'den izlenemeyecek ancak NASA, gökyüzü olayını Türkiye saatiyle 20.15'ten itibaren canlı yayınlayacak.

Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşacak 12 Ağustos 2026 tarihli tam Güneş tutulması, Kuzey Yarımküre'nin geniş bir bölümünde etkili olacak. NASA'nın verilerine göre tam tutulmanın izlenebileceği kuşak kuzey Rusya'dan başlayarak Grönland, İzlanda ve Atlas Okyanusu üzerinden İspanya'ya ulaşacak. Portekiz'in kuzeybatısındaki küçük bir alan da tam tutulma kuşağında kalacak.

Tam Güneş tutulması 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, NASA ve A Haber Foto Arşiv) GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? Tam Güneş tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Tutulmanın gözlemleneceği saat, konuma göre değişecek. Ay'ın gölgesi kuzey Rusya'dan başlayarak Arktik bölge ve Kuzey Atlantik üzerinden Avrupa'ya doğru ilerleyecek. Kuzey Rusya'daki bazı bölgelerde tam tutulma gün ortasında yaşanırken Grönland ve İzlanda'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde görülecek. İspanya ve Portekiz'in kuzeybatısında ise tam tutulma, Güneş'in batışından kısa süre önce gerçekleşecek.