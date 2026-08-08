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Güneş tutulması 12 Ağustos’ta yaşanacak! Avrupa’da kısmi, bazı bölgelerde tam izlenecek: NASA canlı yayınlayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güneş tutulması 12 Ağustos’ta yaşanacak! Avrupa’da kısmi, bazı bölgelerde tam izlenecek: NASA canlı yayınlayacak

12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay'ın gölgesi Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlas Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden geçecek. Avrupa'nın büyük bölümünde tutulma kısmi olarak gözlemlenecek. Tutulma Türkiye'den izlenemeyecek ancak NASA, gökyüzü olayını Türkiye saatiyle 20.15'ten itibaren canlı yayınlayacak.

Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşacak 12 Ağustos 2026 tarihli tam Güneş tutulması, Kuzey Yarımküre'nin geniş bir bölümünde etkili olacak. NASA'nın verilerine göre tam tutulmanın izlenebileceği kuşak kuzey Rusya'dan başlayarak Grönland, İzlanda ve Atlas Okyanusu üzerinden İspanya'ya ulaşacak. Portekiz'in kuzeybatısındaki küçük bir alan da tam tutulma kuşağında kalacak.

Tam Güneş tutulması 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, NASA ve A Haber Foto Arşiv)Tam Güneş tutulması 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, NASA ve A Haber Foto Arşiv)

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Güneş tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Tutulmanın gözlemleneceği saat, konuma göre değişecek. Ay'ın gölgesi kuzey Rusya'dan başlayarak Arktik bölge ve Kuzey Atlantik üzerinden Avrupa'ya doğru ilerleyecek.

Kuzey Rusya'daki bazı bölgelerde tam tutulma gün ortasında yaşanırken Grönland ve İzlanda'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde görülecek. İspanya ve Portekiz'in kuzeybatısında ise tam tutulma, Güneş'in batışından kısa süre önce gerçekleşecek.

NASA'nın haritasında kırmızı hat tam tutulmanın görüleceği bölgeyi, sarı çizgiler ise parçalı tutulmada Güneş'in ne kadarının Ay tarafından örtüleceğini gösteriyor. NASA'nın haritasında kırmızı hat tam tutulmanın görüleceği bölgeyi, sarı çizgiler ise parçalı tutulmada Güneş'in ne kadarının Ay tarafından örtüleceğini gösteriyor.

12 AĞUSTOS GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN GÖRÜLECEK?

NASA'nın yayımladığı tutulma haritasına göre tam Güneş tutulması Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlas Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden izlenebilecek.

Tam tutulma kuşağının dışında kalan bölgelerde ise Ay, Güneş'in yalnızca bir bölümünü kapatacak. Avrupa'nın büyük bölümü, Kuzeybatı Afrika, Kanada'nın büyük kısmı ve ABD'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde parçalı Güneş tutulması gözlemlenebilecek.

Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlas Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden görülecek.Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlas Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden görülecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR SÜRECEK?

Tam tutulmanın süresi bulunulan noktaya göre farklılık gösterecek. NASA'ya göre tam tutulma kuşağındaki birçok noktada Güneş iki dakikadan daha kısa süre tamamen örtülecek.

Grönland, kuzey Rusya ve Kuzey Atlantik'te tutulma hattının merkezine yakın bölgelerde tam evre biraz daha uzun sürecek. Ancak bu noktalarda dahi tam tutulmanın süresi 2 dakika 30 saniyenin altında kalacak.

Tam tutulmanın en uzun süresi yaklaşık 2 dakika 18 saniye olacak.Tam tutulmanın en uzun süresi yaklaşık 2 dakika 18 saniye olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Tutulmanın başlangıç ve maksimum evreleri şehirlerin konumuna göre değişiyor. NASA'nın verdiği yerel saatlere göre bazı merkezlerde program şöyle:

  • Reykjavik (İzlanda): Parçalı tutulma 16.47'de başlayacak, tam tutulma 17.48-17.49 arasında gerçekleşecek.
  • Leon (İspanya): Tutulma 19.32'de başlayacak, tam evre 20.28'de başlayıp yaklaşık 20.30'da sona erecek.
  • Zaragoza (İspanya): Parçalı tutulma 19.34'te başlayacak, tam tutulma 20.29-20.30 arasında görülecek.
  • Valencia (İspanya): Tutulma 19.38'de başlayacak, tam evre 20.32-20.33 arasında yaşanacak.

NASA ayrıca tam tutulma kuşağında bulunmayan Madrid ve Barselona'da Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unun Ay tarafından örtüleceğini bildirdi.

Türkiye, tutulmanın görünürlük alanında yer almadığı için gökyüzü olayı Türkiye'den izlenemeyecek.Türkiye, tutulmanın görünürlük alanında yer almadığı için gökyüzü olayı Türkiye'den izlenemeyecek.

12 AĞUSTOS GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Türkiye, NASA'nın yayımladığı tam Güneş tutulması kuşağında yer almıyor. Dolayısıyla 12 Ağustos'taki olay Türkiye'den tam Güneş tutulması şeklinde izlenemeyecek. NASA'nın haritasında tam tutulma rotası Avrupa'da İzlanda ve İspanya üzerinden ilerliyor.

NASA, tutulmayı Türkiye saatiyle 20.15'ten itibaren canlı yayınlayacak.NASA, tutulmayı Türkiye saatiyle 20.15'ten itibaren canlı yayınlayacak.

NASA GÜNEŞ TUTULMASINI CANLI YAYINLAYACAK

NASA, 12 Ağustos 2026'daki Güneş tutulmasını Türkiye saatiyle 20.15'ten itibaren canlı yayınlayacak. Tutulmayı bulunduğu bölgeden izleyemeyenler, gökyüzü olayını NASA'nın nasa.gov/live adresi üzerinden takip edebilecek.

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