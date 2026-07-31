Adana'da hastaneye ziyarete giden şahıs otoparktan motosiklet çaldı
Adana'da refakatçi olarak gittiği hastanenin otoparkından motosiklet çalan 21 yaşındaki şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilerek yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanırken "Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikleti aldım. Geri verecektim ancak nereye bıraktığımı unuttum." dedi.
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halindeki motosikleti çaldığı iddia edilen B.A. (21), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
DÜZ KONTAK YAPARAK MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Olay, 12 Temmuz saat 19.30 sıralarında Karşıyaka Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde meydana geldi.
İddiaya göre, refakatçi olarak hastaneye gelen B.A., bir süre bahçede dolaştıktan sonra hasta yakınına ait park halindeki motosikleti düz kontak yaparak çalıştırdı ve bölgeden uzaklaştı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İhbar üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan incelemede B.A.'nın daha önce de Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bir motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edildi.
EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, şüpheliyi Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde B.A.'nın, "Hastanede yatan arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikleti aldım. Geri verecektim ancak nereye bıraktığımı unuttum." dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.