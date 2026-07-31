Adana'da hastaneye ziyarete giden şahıs otoparktan motosiklet çaldı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halindeki motosikleti çaldığı iddia edilen B.A. (21), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

DÜZ KONTAK YAPARAK MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olay, 12 Temmuz saat 19.30 sıralarında Karşıyaka Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde meydana geldi.

İddiaya göre, refakatçi olarak hastaneye gelen B.A., bir süre bahçede dolaştıktan sonra hasta yakınına ait park halindeki motosikleti düz kontak yaparak çalıştırdı ve bölgeden uzaklaştı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan incelemede B.A.'nın daha önce de Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bir motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edildi.