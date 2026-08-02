Şarkıcı Çelik’ten şehir hastanesine övgü: Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü!

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek için gittiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde gördüğü hizmete hayran kaldı. Hastanedeki ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı, tüm sağlık çalışanları için ömür boyu gönüllü konser verebileceğini belirterek takdir dolu açıklamalarda bulundu.

Acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek için gittiği devlet hastanesinde sağlık çalışanlarının yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şarkıcı Çelik, hastane çıkışında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. ÇELİK'TEN ŞEHİR HASTANESİ'NE ÖVGÜ DOLU SÖZLER: "ÖMÜR BOYU NÖBETÇİ SANATÇI OLURUM" "BÖYLE BİR HİZMET GÖRMEDİM" Şarkıcı Çelik Erişçi, bir dostunu ziyaret amacıyla gittiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde karşılaştığı manzaradan ve personelin ilgisinden oldukça etkilendi. Şehir hastanesindeki yüksek standartlara dikkat çeken Şarkıcı Çelik, "Bir vesileyle acilde yatan dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim" ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirdi.

Şarkıcı Çelik, bir yakınını ziyaret için gittiği devlet hastanesinde gördüğü hizmete hayran kaldığını dile getirdi. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN KONSER SÖZÜ Aldığı hizmetten duyduğu mutluluğu her kademedeki personel için bir teşekkür borcuna dönüştüren sanatçı, hastane yönetimi ve çalışanları için her türlü göreve hazır olduğunu vurguladı. Şarkıcı Çelik, "Bu hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi, personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan, başhekiminden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye, ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum" sözleriyle personelden gördüğü ilgiyi ömür boyu sürecek bir sanat hizmetiyle ödüllendirmek istediğini aktardı.

Aldığı hizmetten duyduğu mutluluğu her kademedeki personel için bir teşekkür borcuna dönüştüren sanatçı, ömür boyu konser sözü verdi. (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI Sanatçının sağlık çalışanlarına yönelik bu samimi teşekkür mesajı ve "nöbetçi sanatçı" olma vaadi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşım, çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni toplarken, vatandaşlar da Çelik'in bu duyarlı yaklaşımına destek veren yorumlarda bulundu.