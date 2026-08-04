Ceza tebliğ edildikten sonra sürücü, avukatı aracılığıyla Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Başvuruda, fahri müfettiş tarafından düzenlenen tutanakta ihlali ispatlayacak fotoğraf veya görüntü bulunmadığı belirtilerek idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü. Mahkeme kararında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 25'inci maddesindeki "kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin idari yaptırım kararında belirtilmesi gerektiği" yönündeki düzenlemeye dikkat çekildi.

Ankara'da fahri müfettiş tutanağı doğrultusunda sürücü U.Ö.'ye uygulanan 10 bin TL trafik cezası, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, ceza tutanağında ihlali doğrulayacak fotoğraf veya video gibi delillerin yer almamasını iptal gerekçesi olarak değerlendirdi. U.Ö.'ye 1 Temmuz'da Yenimahalle ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda seyir halindeyken "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği" gerekçesiyle, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-c maddesi uyarınca 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

Cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebiliyor. (Fotoğraf: DHA)



MAHKEME HAKKANİYET VURGUSU YAPTI

Hakimlik, başvuruya konu trafik idari yaptırım kararında ihlale ilişkin fotoğraf veya video gibi herhangi bir delilin bulunmamasının hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kabahat ihlali iddiasının denetlenebilir nitelikte olmadığına hükmeden mahkeme, itirazı kabul ederek idari yaptırım kararını kaldırdı.

"İTİRAZ NEDENLERİNİ BELİRTİYORUZ"

Kararın ardından açıklama yapan avukat Özge İrem Aksu, benzer durumla karşılaşan sürücülerin trafik cezasının tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine itiraz edebileceğini söyledi.

Aksu, "En önemli şey, burada bir kere trafik cezası tarafımıza tebliğ edildikten sonra kanunen bize tanınan 15 günlük bir süre var. 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerine itirazda bulunuyoruz. İtiraz nedenlerimizi burada belirtiyoruz. Eğer varsa elimizde delillerimizi burada dosyaya sunuyoruz. Bu hususta da zaten kararın çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.