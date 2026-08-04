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Kayseri-Niğde kara yolunda korkutan kaza! Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kayseri-Niğde kara yolunda korkutan kaza! Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kayseri-Niğde kara yolunda korkutan kaza! Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - 1

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kara yolunda önlem alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kayseri-Niğde kara yolunda korkutan kaza! Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - 2

HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

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