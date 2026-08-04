Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.