Samsun’un İlkadım ilçesinde gürültü nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Üç kişinin yaralandığı olayın ardından yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da gürültü nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Firuzağa Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gürültü nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ÜÇ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Çıkan arbede sırasında T.Ç. (47) sırtından, Ç.G. (59) sol koltuk altından, Aydın Akçay (60) ise karnının sol tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler B.T. (19) ile Y.K'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.