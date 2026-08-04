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Malatya'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Malatya'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde pres makinesine sıkışan işçi A.S. (46), hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede çalışan A.S. (46), çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.

MALATYA'DA İŞ KAZASI: PRES MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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