Malatya'da feci olay! Genç işçi şantiyede ölü bulundu

Malatya'da bir şantiyede çalışan 29 yaşındaki işçi, işçilerin kaldığı yatakhanede çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç işçi kurtarılamazken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Malatya'da 29 yaşındaki işçi, şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede çarşafla ranzaya asılı halde bulundu.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede işçilerin kaldığı yatakhaneye giren çalışanlar 29 yaşındaki H.K.'yi çarşafla ranzaya asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. H.K., ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.