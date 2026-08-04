Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık

Meteoroloji'nin 4-10 Ağustos tahminlerine göre Türkiye, hafta boyunca hem bunaltıcı sıcakların hem de yerel kuvvetli sağanakların etkisinde kalacak. İstanbul'da perşembe ve cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken Güneydoğu'da sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ağustos ayının ilk haftasına dair kritik uyarılarını peş peşe sıraladı. Hafta boyunca Türkiye'nin bir bölümü aşırı sıcakların pençesinde kalırken, diğer bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle İstanbul için perşembe günü işaret edilirken, Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

(MGM) İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: YAĞMUR VE NEM BİR ARADA Haftanın ilk iki gününde İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık gündüz 32-34 derece, gece ise 22-23 derece dolaylarında seyredecek. Meteoroloji'nin son yayınladığı haritalara göre, İstanbul haftaya güneşli ve az bulutlu bir gökyüzüyle başlasa da perşembe gününden itibaren hava durumu sert bir dönüş yapacak. 6 Ağustos Perşembe günü Marmara Bölgesi üzerinden gelen yağışlı sistem; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş beklenmiyor; aksine yükselen nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık İstanbullular için bunaltıcı seviyelere ulaşacak