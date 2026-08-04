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Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık

Meteoroloji'nin 4-10 Ağustos tahminlerine göre Türkiye, hafta boyunca hem bunaltıcı sıcakların hem de yerel kuvvetli sağanakların etkisinde kalacak. İstanbul'da perşembe ve cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken Güneydoğu'da sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ağustos ayının ilk haftasına dair kritik uyarılarını peş peşe sıraladı. Hafta boyunca Türkiye'nin bir bölümü aşırı sıcakların pençesinde kalırken, diğer bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle İstanbul için perşembe günü işaret edilirken, Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

(MGM)(MGM)

İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: YAĞMUR VE NEM BİR ARADA

Haftanın ilk iki gününde İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık gündüz 32-34 derece, gece ise 22-23 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji'nin son yayınladığı haritalara göre, İstanbul haftaya güneşli ve az bulutlu bir gökyüzüyle başlasa da perşembe gününden itibaren hava durumu sert bir dönüş yapacak. 6 Ağustos Perşembe günü Marmara Bölgesi üzerinden gelen yağışlı sistem; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacak.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş beklenmiyor; aksine yükselen nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık İstanbullular için bunaltıcı seviyelere ulaşacak

(MGM)(MGM)

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK 43 DERECEYE ULAŞIYOR

Haftanın en sıcak bölgesi yine Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve çevresinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, bazı merkezlerde termometrelerin 42-43 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır çevresinde de sıcak hava etkisini koruyacak. Gece sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk artacak.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

MARMARA VE KARADENİZ'DE SAĞANAKLAR GENİŞLİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre yağışlı sistem hafta ortasından itibaren kuzey kesimlerde etkisini artıracak. Perşembe ve cuma günleri;

  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Düzce
  • Zonguldak
  • Bartın
  • Kastamonu'nun kuzeyi
  • Sinop
  • Samsun
  • Ordu
  • Giresun
  • Trabzon
  • Rize
  • Artvin çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

(MGM)(MGM)

EGE'DE POYRAZ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Haritadaki detaylara göre, Marmara ve Ege Denizi hattında kuzeyli rüzgarların (Poyraz) hızı saatte 40 ila 60 kilometreyi bulacak. Salı ve çarşamba günleri etkisini artıracak olan bu kuvvetli rüzgarın, deniz ulaşımında aksamalara neden olması bekleniyor. Tatil beldelerinde rüzgar ferahlık yaratsa da açık denizde sefer yapacak olan teknelerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

(MGM)(MGM)

DOĞU ANADOLU'DA SICAK HAVA, KUZEYDOĞU'DA YAĞIŞ

Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Buna karşılık Ardahan, Kars, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeyinde hafta boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Van, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevresinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık - 1

4 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Bursa Parçalı ve az bulutlu 34°C
Çanakkale Parçalı ve az bulutlu 35°C
İstanbul Parçalı ve az bulutlu 32°C
Kırklareli Parçalı ve az bulutlu 34°C

Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık - 2

EGE

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Denizli Parçalı ve az bulutlu 39°C
İzmir Az bulutlu ve açık 37°C
Manisa Az bulutlu ve açık 37°C
Muğla Az bulutlu ve açık 37°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık - 3

AKDENİZ

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Adana Az bulutlu ve açık 35°C
Antalya Az bulutlu ve açık 33°C
Burdur Parçalı ve az bulutlu 36°C
Hatay Az bulutlu ve açık 33°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık. İç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar çevresinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık - 4

İÇ ANADOLU

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Ankara Parçalı ve az bulutlu 34°C
Çankırı Parçalı ve az bulutlu 33°C
Eskişehir Parçalı ve az bulutlu 31°C
Konya Parçalı ve az bulutlu 34°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık - 5

BATI KARADENİZ

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Bolu Parçalı, yer yer çok bulutlu 28°C
Düzce Parçalı, yer yer çok bulutlu 31°C
Kastamonu Parçalı, yer yer çok bulutlu 29°C
Zonguldak Parçalı, yer yer çok bulutlu 27°C

Bölge Geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık - 6

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Amasya Parçalı bulutlu 34°C
Rize Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 28°C
Samsun Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 29°C
Trabzon Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak 28°C

Bölge Geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık - 7

DOĞU ANADOLU

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Erzurum Parçalı ve az bulutlu 33°C
Kars Parçalı ve çok bulutlu 30°C
Malatya Parçalı ve az bulutlu 39°C
Van Parçalı ve az bulutlu 31°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğu kesimlerde yer yer çok bulutlu, Ardahan çevresinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye iki farklı havayı aynı anda yaşayacak! İstanbul'da sağanak, doğuda 43 derece sıcaklık - 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık
Diyarbakır Az bulutlu ve açık 42°C
Mardin Az bulutlu ve açık 38°C
Siirt Az bulutlu ve açık 41°C
Şanlıurfa Az bulutlu ve açık 43°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Aşırı sıcak hava etkisini sürdürecek.

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