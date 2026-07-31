Adana'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hayati tehlikesi bulunan 2 kişi ileri tetkik ve tedavi için Adana'daki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2 kişi Adana'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi ile Şehit Ferdi Özkan Sokak'ın kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 RG 554, 01 TR 742 ve 01 BDS 742 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı.

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan A.M., O.A., S.E.T., G.A., G.A., G.A. ve M.A.A. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İKİ YARALI ADANA'YA SEVK EDİLDİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 yaralı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan A.M. ile O.A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Adana'daki hastanelere sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, zincirleme trafik kazasının nedenine ilişkin inceleme başlattı.