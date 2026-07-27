Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracın uçuruma yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri Konya'da toprağa verildi.

Antalya'daki işlemlerin ardından memleketleri Konya'ya gönderilen aynı aileden Erol Arslan (48), Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ile Metehan Uğurlu'nun (4) cenazeleri, merkez Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığı'na getirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Cenazeler, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Törende, Arslan ile Uğurlu ailelerinin yakınları gözyaşı döktü.

2 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI



Hayatını kaybedenlerden Ebrar Arslan'ın, 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada kontrolden çıkan Erol Arslan (48) yönetimindeki 42 AKL 36 plakalı minivan, uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12), Metehan Uğurlu (4) hayatını kaybetmiş, yaralanan Abdurrahman (28) ve 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu (23) hastaneye kaldırılmıştı.