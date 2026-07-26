Osmaniye'de korkutan kaza! Otomobil kanala düştü: 4 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden kanala düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde Vedat K. idaresindeki 80 AIN 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki köprüden kanala düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

4 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.