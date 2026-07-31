Mersin'de markette 9 yaşındaki çocuğa şiddet! O cani yakalandı

Mersin'in Barış Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, 1972 doğumlu Mehmet Erke'nin 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir'e yönelik şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Fotoğraflar sosyal medya paylaşımlarından alınmıştır.

Emniyet birimlerince hazırlanan raporda, 31 Temmuz 2026 günü saat 15.28 sıralarında Barış Mahallesi'nde yaşanan olayda, şüphelinin market içerisinde çocukları kovalamaya çalıştığı, çocukların bir kısmının kaçarak uzaklaştığı, köşeye sıkışan Mehmet Ali Demir'i ise yumrukladığı ve havaya kaldırıp yere fırlatarak darbettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mehmet Erke olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Erke'yi aynı gün saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin davranışları nedeniyle akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla polis merkezine teslim edildiği bildirildi.