Mersin'de markette 9 yaşındaki çocuğa şiddet! O cani yakalandı
Mersin'de bir markette 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir'e yönelik şiddetin ayrıntıları ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğu darbedip yere fırlattığı görülen şüpheli Mehmet Erke polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mersin'in Barış Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, 1972 doğumlu Mehmet Erke'nin 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir'e yönelik şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Emniyet birimlerince hazırlanan raporda, 31 Temmuz 2026 günü saat 15.28 sıralarında Barış Mahallesi'nde yaşanan olayda, şüphelinin market içerisinde çocukları kovalamaya çalıştığı, çocukların bir kısmının kaçarak uzaklaştığı, köşeye sıkışan Mehmet Ali Demir'i ise yumrukladığı ve havaya kaldırıp yere fırlatarak darbettiğinin tespit edildiği belirtildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mehmet Erke olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Erke'yi aynı gün saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyet tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin davranışları nedeniyle akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla polis merkezine teslim edildiği bildirildi.
KÜÇÜK MEHMET ALİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Şiddet sonucu yaralanan 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık raporunda çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, tedavisinin hastanede müşahede altında sürdüğü öğrenildi. Baba Mahmut Demir'in polis merkezine başvurarak olayla ilgili şikâyetçi olduğu bildirildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Erke gözaltına alındı. Şüphelinin, 1 Ağustos 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildiği öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.