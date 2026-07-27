Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi?
Hafta sonu etkili olan sağanakların ardından gözler yeni haftanın hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hem bölge bölge son tahminleri paylaştı hem de yazın kalan bölümüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Akdeniz için yaptığı sonbahar uyarısı öne çıktı.
Hafta sonu birçok kentte etkisini gösteren sağanak yağışların ardından yeni haftada havanın nasıl seyredeceği merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini paylaşırken sıcaklıkların seyri, yağış beklentisi ve uzun vadeli öngörüler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
BATI KARADENİZ'DEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLAR GERİDE KALDI
Hafta sonu özellikle Batı Karadeniz'de etkili olan sağanakların ardından değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, geçen hafta yaptıkları uyarıların karşılık bulduğunu belirtti.
"Kastamonu'da 222 kilogram, İnebolu'da ise yaklaşık 149 kilogram yağış ölçüldü. Ölçüm yapılmayan bazı bölgelerde bunun da üzerinde yağışlar yaşanmış olabilir. Ancak bu sistem artık etkisini kaybetti." ifadelerini kullanan Tek, yağışlı havanın pazar gününden itibaren ülkeyi terk ettiğini söyledi.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'e göre yeni haftada Türkiye'nin büyük bölümünde sert hava olayları beklenmiyor. Uzman isim, "Yaklaşık bir hafta boyunca bölgemizde çok güçlü bir atmosfer hareketi görünmüyor. Yaz mevsimi devam ediyor ancak bunaltıcı sıcaklar beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle Ege'nin güneyi ile Akdeniz'de sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini belirten Tek, yurdun büyük bölümünde değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.