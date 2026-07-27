Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi?

AVRUPA YENİ SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİNDE

Adil Tek, yalnızca Türkiye'yi değil Avrupa'yı da etkileyen sıcak hava sistemine dikkat çekti. "Fransa başta olmak üzere Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasına giriyor. Bu sistem Almanya'ya kadar uzanıyor. Akdeniz kuşağında kırmızı alanların arttığını görüyoruz." diyen Tek, buna karşın Türkiye'nin aynı ölçüde aşırı sıcaklardan etkilenmeyeceğini söyledi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Tek'in aktardığı bilgilere göre kentte kısa vadede yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı birkaç derece yükselse de yeniden 28-29 derece seviyelerine inecek.

"İstanbul'da bunaltmayan bir yaz havası yaşanacak. Ayın sonuna doğru poyrazın güçlenmesiyle birlikte hava daha da rahatlayacak." açıklamasını yapan Tek, çarşamba ve perşembe günleri deniz ulaşımında rüzgar kaynaklı bazı olumsuzlukların yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.