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Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi?

Hafta sonu etkili olan sağanakların ardından gözler yeni haftanın hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hem bölge bölge son tahminleri paylaştı hem de yazın kalan bölümüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Akdeniz için yaptığı sonbahar uyarısı öne çıktı.

Hafta sonu birçok kentte etkisini gösteren sağanak yağışların ardından yeni haftada havanın nasıl seyredeceği merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini paylaşırken sıcaklıkların seyri, yağış beklentisi ve uzun vadeli öngörüler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

BATI KARADENİZ'DEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLAR GERİDE KALDI

Hafta sonu özellikle Batı Karadeniz'de etkili olan sağanakların ardından değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, geçen hafta yaptıkları uyarıların karşılık bulduğunu belirtti.

"Kastamonu'da 222 kilogram, İnebolu'da ise yaklaşık 149 kilogram yağış ölçüldü. Ölçüm yapılmayan bazı bölgelerde bunun da üzerinde yağışlar yaşanmış olabilir. Ancak bu sistem artık etkisini kaybetti." ifadelerini kullanan Tek, yağışlı havanın pazar gününden itibaren ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi? - 1

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'e göre yeni haftada Türkiye'nin büyük bölümünde sert hava olayları beklenmiyor. Uzman isim, "Yaklaşık bir hafta boyunca bölgemizde çok güçlü bir atmosfer hareketi görünmüyor. Yaz mevsimi devam ediyor ancak bunaltıcı sıcaklar beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Ege'nin güneyi ile Akdeniz'de sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini belirten Tek, yurdun büyük bölümünde değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.

Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi? - 2

AVRUPA YENİ SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİNDE

Adil Tek, yalnızca Türkiye'yi değil Avrupa'yı da etkileyen sıcak hava sistemine dikkat çekti. "Fransa başta olmak üzere Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasına giriyor. Bu sistem Almanya'ya kadar uzanıyor. Akdeniz kuşağında kırmızı alanların arttığını görüyoruz." diyen Tek, buna karşın Türkiye'nin aynı ölçüde aşırı sıcaklardan etkilenmeyeceğini söyledi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Tek'in aktardığı bilgilere göre kentte kısa vadede yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı birkaç derece yükselse de yeniden 28-29 derece seviyelerine inecek.

"İstanbul'da bunaltmayan bir yaz havası yaşanacak. Ayın sonuna doğru poyrazın güçlenmesiyle birlikte hava daha da rahatlayacak." açıklamasını yapan Tek, çarşamba ve perşembe günleri deniz ulaşımında rüzgar kaynaklı bazı olumsuzlukların yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi? - 3

UZMANDAN AKDENİZ İÇİN SONBAHAR UYARISI

Canlı yayında en dikkat çeken değerlendirmelerden biri Akdeniz için yapılan uzun vadeli uyarı oldu. Deniz suyu sıcaklıklarının kritik seviyelere yaklaştığını belirten Adil Tek, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya açıklarında deniz suyu sıcaklığı 30-31 dereceye ulaştı. Birkaç derece daha yükselirse sonbaharda serin hava ile buluştuğunda çok kuvvetli yağışların oluşmasına zemin hazırlayabilir."

Tek, özellikle ekim ve kasım aylarında Antalya başta olmak üzere Akdeniz kıyılarında risklerin artabileceğini belirterek, gerekli hazırlıkların şimdiden planlanmasının önem taşıdığını söyledi.

Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi? - 4

YAZ MEVSİMİ BU YIL DAHA UZUN SÜREBİLİR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, uzun vadeli tahminlerde de dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"Bize göre yaz mevsimi eylül ve hatta ekim ayına kadar uzayabilir. Ancak bu süreçte çok aşırı sıcak hava dalgalarıyla mücadele etmeyeceğiz." diyen Tek, mevsimin daha uzun fakat görece dengeli geçmesini beklediklerini ifade etti.

Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi? - 5

SU TASARRUFU UYARISINI YİNELEDİ

Yağışların barajlara olumlu katkı sağladığını belirten Tek, buna rağmen su tasarrufunun ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Su kaynaklarımız sınırsız değil. Musluğu gereksiz yere açık bırakmamalıyız. Az su kullanmayı günlük hayatın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor." sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA HAFTA ORTASI SERİNLİĞİ: RÜZGAR SERTLEŞİYOR

MGM tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul haftaya güneşli ve 32 derecelik bir sıcaklıkla merhaba diyor. Ancak İstanbullular için hafta ortası bir "nefes alma" dönemi olacak. Pazartesi ve salı günü 32 derecelerde seyreden sıcaklık, çarşamba ve perşembe günleri 28-29 dereceye kadar gerileyecek.

Bu düşüşe Marmara Denizi üzerinden gelecek olan kuvvetli kuzeyli rüzgarlar eşlik edecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri Marmara genelinde rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine çıkması bekleniyor.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

GÜNEYDOĞU'DA REKOR SICAKLIK: 44 DERECE KAPIDA

Batı bölgelerinde rüzgar ferahlığı yaşanırken Türkiye'nin güneydoğu koridorunda tam bir yaz yangını yaşanacak. Meteorolojik haritalarda "kırmızı" alarm veren sıcaklıklar, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde Cuma günü 44 dereceye kadar ulaşacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde bu bölgelerde yaşayan vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji uzmanından yeni hafta değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı, yağışlar sürecek mi? - 6

KARADENİZ'DE SAĞANAK MESAİSİ: SEL RİSKİNE DİKKAT!

Ülkenin büyük bir bölümü sıcakla boğuşurken, Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu bir hafta geçirecek. Meteoroloji'nin paylaştığı günlük görünüme göre; Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların özellikle salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerdeki vatandaşların ani su baskını ve dik yamaçlarda heyelan riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık uyarılarını takip etmesi hayati önem taşıyor.

Marmara'da sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürecek. (Grösel: A Haber)Marmara'da sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürecek. (Grösel: A Haber)

27 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 32°C Az bulutlu ve açık
Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık
İstanbul 29°C Az bulutlu ve açık
Kırklareli 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 30°C Az bulutlu ve açık
Denizli 37°C Az bulutlu ve açık
İzmir 36°C Az bulutlu ve açık
Muğla 36°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de yerel sağanaklar görülürken sıcaklık yüksek seyredecek.Akdeniz'de yerel sağanaklar görülürken sıcaklık yüksek seyredecek.

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 37°C Az bulutlu ve açık
Antalya 37°C Az bulutlu ve açık
Burdur 33°C Az bulutlu ve açık
Hatay 33°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış görülecek.İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış görülecek.

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 26°C Az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C Az bulutlu ve açık
Konya 27°C Az bulutlu ve açık
Nevşehir 26°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 30°C Az bulutlu ve açık
Düzce 31°C Az bulutlu ve açık
Kastamonu 28°C Az bulutlu ve açık
Zonguldak 28°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Samsun, Rize ve Trabzon'da yağışlar gün boyu sürecek.Samsun, Rize ve Trabzon'da yağışlar gün boyu sürecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 29°C Parçalı bulutlu
Rize 27°C Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 28°C Parçalı bulutlu
Trabzon 26°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak bekleniyor.Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 28°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 27°C Parçalı ve az bulutlu
Malatya 33°C Az bulutlu ve açık
Van 29°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nda yağış beklenmiyor.Güneydoğu Anadolu'nda yağış beklenmiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 38°C Az bulutlu ve açık
Mardin 36°C Az bulutlu ve açık
Siirt 37°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 38°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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