Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavganın ardından Kızılırmak Nehri'ne düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Altan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Emniyeti'ne bağlı dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi otopsiye gönderilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavganın ardından Kızılırmak Nehri'ne düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Altan için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Ankara Emniyeti'ne bağlı sualtı arama ekiplerinin çalışmasıyla Altan'ın cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kavga, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Kızılırmak kıyısındaki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul Altan ile Ö.Y. ve D.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGANIN ARDINDAN KIZILIRMAK'A DÜŞTÜ İddiaya göre Altan, Ö.Y. ve D.Y. tarafından darbedildi. S.E. ile K.Ö.'nün tarafları ayırmaya çalıştığı sırada bölgeden uzaklaşmak isteyen Altan dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Bir süre suda çırpınan Altan, daha sonra gözden kayboldu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DALGIÇ POLİSLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI İlk aramalarda sonuç alınamaması üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Dalgıç polislerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.