Yargıtay eve misafir kabul etmeyen kadını ağır kusurlu saydı
43 yıllık evliliğin ardından açılan boşanma davasında son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi. Kurul, şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği az, eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ağır kusurlu buldu.
Yıllar süren boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği az, eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ise ağır kusurlu buldu. Kurul, eşine "Salak, geri zekalı" diyen kadının maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
Tam 43 yıllık evli çift, karşılıklı olarak Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
Emekli öğretmen olan davacı kadın, memur emeklisi eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını dahi ödemediğini öne sürdü. Kocanın yargılamayı uzatmak amacıyla dava açtığını, tarafların 1981 yılında evlendiklerini, eşinin kumar oynadığını ve sürekli "Sen kadın mısın, geri zekalının önde gidenisin" gibi sözler söylediğini dile getirdi.
Mahkemede ifade veren erkek ise evlilik birliğinin sarsılmasına kadın eşin tutum ve davranışlarının neden olduğunu, eşinin kendisine kötü davrandığını, iftiralar attığını, sade bir hayat yaşadığını, buna rağmen şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti.
AİLE MAHKEMESİ KADINI DAHA AĞIR KUSURLU BULDU
Aile Mahkemesi, evlilik birliği devam ederken erkeğin şans oyunları oynadığı, evin ihtiyaçlarını karşılamadığı, eve alacaklıların gelip borçlarını tahsil etmek istedikleri, karısına ve çocuğuna küfür ettiği, buna karşılık kadının da eşine hakaret ettiğine dikkat çekti.
Mahkeme, kadının eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermediği, eve misafir gelmesini istemediği ve sürekli eşya değiştirerek masraf yaptığı gerekçesiyle her iki tarafın da kusurlu olmakla birlikte kadının erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.
Bu kapsamda her iki davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına, kadın eşin maddi ve manevi tazminat talepleri ile yoksulluk nafakası talebinin reddine, erkek yararına ise 5 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminata karar verildi.
Karar istinafa taşındı.
DOSYA YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NA GİTTİ
Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Karar, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü.
Yapılan yargılamada Aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Yeniden istinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi de ilk kararında direndi.
Kararın temyiz edilmesi üzerine bu kez dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi.
YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
Hukuk Genel Kurulu, emsal nitelikte bir karara imza attı.
Kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirmesinin ağır kusur olarak değerlendirildiği kararda şu ifadelere yer verildi:
"Dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, erkek eşin şans oyunları oynayıp borçlarını ödemediği, buna karşılık kadın eşin de erkeğe hakaret ettiği, erkeği evden kovduğu, yatakları ayırdığı, eve misafir kabul etmediği ve ev eşyalarını sürekli değiştirip masraf yaptığı görülmektedir. Bölge adliye mahkemesi kararında erkek eşe 'eşine ve çocuklara küfür ettiği' vakıası kusur olarak yüklenmişse de bu konudaki tanık ifadelerinin çelişkili olmasından dolayı davalı-davacı erkeğe 'eşine ve çocuklara küfür ettiği' vakıasının kusur olarak yüklenmesi doğru değildir. Gerçekleşen bu kusurlu davranışlar karşılaştırıldığında tarafların kusurlarının birbirine denk olduğundan bahisle eşit kusurlu sayılamayacakları, boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır. Hal böyle olunca tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile dosya kapsamına uygun düşmeyen bu kusur belirlemesine bağlı olarak erkek eşin tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değildir."