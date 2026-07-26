Yıllar süren boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği az, eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ise ağır kusurlu buldu. Kurul, eşine "Salak, geri zekalı" diyen kadının maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

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Tam 43 yıllık evli çift, karşılıklı olarak Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

Emekli öğretmen olan davacı kadın, memur emeklisi eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını dahi ödemediğini öne sürdü. Kocanın yargılamayı uzatmak amacıyla dava açtığını, tarafların 1981 yılında evlendiklerini, eşinin kumar oynadığını ve sürekli "Sen kadın mısın, geri zekalının önde gidenisin" gibi sözler söylediğini dile getirdi.

Mahkemede ifade veren erkek ise evlilik birliğinin sarsılmasına kadın eşin tutum ve davranışlarının neden olduğunu, eşinin kendisine kötü davrandığını, iftiralar attığını, sade bir hayat yaşadığını, buna rağmen şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti.