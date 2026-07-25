Menderes'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada Hasan Berk hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan diğer otomobilin sürücüsü savcılık talimatıyla gözaltına alındı.