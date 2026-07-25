CANLI YAYIN

Menderes'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Menderes'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada Hasan Berk hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan diğer otomobilin sürücüsü savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi Orman Kampı mevkisinde Hasan Berk (28) idaresindeki 35 DBR 877 plakalı otomobil ile Ahmet Levent G. (58) yönetimindeki 06 FIT 539 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Berk'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Levent G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeynep Yadigar T. (7), İbrahim T. (19), İraz A. (18) ve Eylül Selin G. (27) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, sürücü Ahmet Levent G. tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Bursada feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 2 ağır yaralıBursada feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı BURSA'DA FECİ KAZA! KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ: 3 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Önceki haber
Kastamonu'da zincirleme facia: 1 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'da zincirleme facia: 1 ölü, 5 yaralı
Bakan Memişoğlu'ndan Rize Şehir Hastanesi müjdesi: "2027'de hizmete açılacak"
Sonraki haber
Bakan Memişoğlu'ndan Rize Şehir Hastanesi müjdesi: "2027'de hizmete açılacak"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın