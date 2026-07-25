Kastamonu'da zincirleme facia: 1 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sait Y, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Kastamonu istikametine seyreden Sait Y'nin (24) kullandığı 06 BFA 803 plakalı otomobille çarpıştı.

FOTOĞRAF (AA)

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Seyit K, Semih Y. (23), Onur Y. (27), Zafer K. (32) ve Engin Samet K. (18) sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.