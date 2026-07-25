Bakan Memişoğlu'ndan Rize Şehir Hastanesi müjdesi: "2027'de hizmete açılacak"

Rize Şehir Hastanesi'nin bölge için lojistik ve sağlık anlamında stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlediğini ifade etti. Memişoğlu, "Şantiyeyi ziyaret ettik, brifingimizi aldık. Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda yüzde yetmiş aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibarıyla inşaat aşamasını bitirip, geçici kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük bir dönüşüm yaşadık ve bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanesini hizmete sunmuş ve vatandaşlarımıza bu şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmeceyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla, 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek. Vatandaşlarımıza gerçekten dünyanın en kaliteli, en iyi sağlık hizmetini veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun liderliğini gösterdiği için bütün milletim adına, vatandaşlar adına da şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Türkiye'de inşaatı süren şehir hasteneleri projeleri hakkında da konuşan Bakan Memişoğlu "Şehir hastaneleri en üst seviyede sağlık hizmeti sunulan fiziki yapılar. Baktığınız zaman bugün itibarıyla Samsun'da şehir hastanemizi bitirdik, hasta alımına başladık. Bununla beraber Ordu ve Şanlıurfa ve Trabzon şehir hastanelerinin de geçici kabul aşamasına geçtik. Çok kısa süre içinde de onlarda da vatandaşlarımıza hizmet alımına, hizmet vermeye oralarda başlayacak. Bunun yanında özellikle inşaatı devam eden diğer Diyarbakır'da, Mardin'de, Kahramanmaraş'ta, Van'da, Denizli'de ve İstanbul'da Sancaktepe'de ve Fatih Sultan Mehmet'te şehir hastane inşaatlarımız devam etmekte. Planladığımız şehir hastanelerimiz de Tokat'ta, Muğla'da, Konya'da, Hatay'da, İzmir'de bu şehir hastanelerini ve ikinci Diyarbakır'da şehir hastanesinin de proje çalışmalarını devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rize Şehir Hastanesi inşaatını gezen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. (İHA)

"SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜRKİYE DÜNYADA ÖNCÜ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyada öncü bir konumda olduğunu belirterek, "Sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Her gün yaklaşık 3 milyon vatandaşımıza sağlıkla ilgili hizmet veriyoruz. Bunun yanında da teknolojik olarak da, altyapı olarak da Türkiye sağlıkta artık üretim kapasitesine geçmiş durumda. Kendi solunum cihazını üreten, kendi kalp-akciğer makinesini üreten, kendi ultrasonu için, üretimi için planlama yapıp devreye alan, aynı zamanda tedavi anlamında da ilacından molekülüne, molekül tedavisinden immünoterapisine kadar bütün ilaçlarını kendi üretebilecek, aşısını da kendi yapacak bir ülke haline gelmek aşamasındayız. Bunun için bilim insanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda TÜSEB'in de çabaları için onlara teşekkürlerimi ifade etmek isterim" dedi.

Sağlık hizmetlerindeki başarı kadar toplum sağlığının korunmasının da hayati olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta bu kadar iyi şeyler yapan bir ülkede toplumun da sağlıklı olması gerekir. Toplumun sağlıklı olması için de öncelikle kötü alışkanlıklar dediğimiz sigara bağımlılığından, özellikle tütün bağımlılığından uzak durmamız lazım. Maalesef bugün Türkiye'de yaklaşık yüzde 34 insanımız, yani üç insandan bir tanesi sigara içiyor ve dünyada akciğer kanserinde ilk ikiye girmiş bir ülkeyiz. Biz insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz. Onun için bedenlerimize bakmamız için de kötü alışkanlıklardan, sigaradan, alkolden ve kötü beslenmeden uzak durmamız lazım. Maalesef kilo anlamında da Türkiye riskli ülkelerin başında geliyor" diye konuştu.