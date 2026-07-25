Bingöl'de husumetli aileler birbirine girdi: 9 yaralı

Karlıova'da husumetli iki aile arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı olayda 9 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri köy ile hastane çevresinde olası yeni bir olayın önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırdı.