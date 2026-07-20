Türkiye'de hava değişiyor! Kavurucu sıcakların ardından sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son haftalık tahminlere göre Türkiye, yeni haftaya mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla başlayacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege'de termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken hafta ortasından itibaren batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Türkiye, yeni haftaya kavurucu sıcaklarla girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahminler hafta ortası için dikkat çeken bir değişime işaret etti. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken perşembe gününden itibaren batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA SICAK HAVA ÜÇ GÜN DAHA ETKİSİNİ KORUYACAK
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'da sıcak havanın hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi. Gün içerisinde sıcaklığın 33 dereceye kadar yükseleceğini belirten Tek, özellikle güney ilçelerde termometrelerin 35-36 dereceyi bulabileceğini ifade etti.
Uzman isme göre kentte belirgin hava değişimi çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Kuzeyden gelecek yağışlı sistem önce Trakya'da etkili olacak, ardından akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Tek, yağışların kısa süreli olacağını ancak hafta sonuna kadar aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşların güncel tahminleri takip etmeleri gerektiğini söyledi.
MARMARA'DA SERİNLEME BAŞLAYACAK ANCAK SICAKLIK TAMAMEN BİTMEYECEK
Uzman değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi hafta ortasından itibaren kuzeyden gelecek serin hava sisteminin etkisine girecek. Buna rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin tamamen altına inmeyeceği belirtiliyor.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Edirne ve Çanakkale çevresinde sıcaklıkların 37 dereceye kadar ulaştığını hatırlatarak, denize yakın kuzey kesimlerde ise sıcaklığın 30-32 derece seviyelerinde kalmasının beklendiğini ifade etti.
EGE'DE 40 DERECENİN ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK
Haftanın en sıcak bölgelerinden biri yine Ege olacak. Özellikle Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla çevresinde bunaltıcı sıcaklıkların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Aydın'da sıcaklığın 42 dereceye kadar yükseldiğine dikkat çekerek vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
"Denizin serinliğine aldanılmamalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde ultraviyole etkisi çok yüksek oluyor. Özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmak sıcak çarpması riskini artırıyor."