Türkiye'de hava değişiyor! Kavurucu sıcakların ardından sağanak geliyor

Türkiye, yeni haftaya kavurucu sıcaklarla girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahminler hafta ortası için dikkat çeken bir değişime işaret etti. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken perşembe gününden itibaren batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)

İSTANBUL'DA SICAK HAVA ÜÇ GÜN DAHA ETKİSİNİ KORUYACAK

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'da sıcak havanın hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi. Gün içerisinde sıcaklığın 33 dereceye kadar yükseleceğini belirten Tek, özellikle güney ilçelerde termometrelerin 35-36 dereceyi bulabileceğini ifade etti.

Uzman isme göre kentte belirgin hava değişimi çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Kuzeyden gelecek yağışlı sistem önce Trakya'da etkili olacak, ardından akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Tek, yağışların kısa süreli olacağını ancak hafta sonuna kadar aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşların güncel tahminleri takip etmeleri gerektiğini söyledi.