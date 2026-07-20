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Türkiye'de hava değişiyor! Kavurucu sıcakların ardından sağanak geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'de hava değişiyor! Kavurucu sıcakların ardından sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son haftalık tahminlere göre Türkiye, yeni haftaya mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla başlayacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege'de termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken hafta ortasından itibaren batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Türkiye, yeni haftaya kavurucu sıcaklarla girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahminler hafta ortası için dikkat çeken bir değişime işaret etti. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken perşembe gününden itibaren batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

İSTANBUL'DA SICAK HAVA ÜÇ GÜN DAHA ETKİSİNİ KORUYACAK

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'da sıcak havanın hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi. Gün içerisinde sıcaklığın 33 dereceye kadar yükseleceğini belirten Tek, özellikle güney ilçelerde termometrelerin 35-36 dereceyi bulabileceğini ifade etti.

Uzman isme göre kentte belirgin hava değişimi çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Kuzeyden gelecek yağışlı sistem önce Trakya'da etkili olacak, ardından akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Tek, yağışların kısa süreli olacağını ancak hafta sonuna kadar aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşların güncel tahminleri takip etmeleri gerektiğini söyledi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

MARMARA'DA SERİNLEME BAŞLAYACAK ANCAK SICAKLIK TAMAMEN BİTMEYECEK

Uzman değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi hafta ortasından itibaren kuzeyden gelecek serin hava sisteminin etkisine girecek. Buna rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin tamamen altına inmeyeceği belirtiliyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Edirne ve Çanakkale çevresinde sıcaklıkların 37 dereceye kadar ulaştığını hatırlatarak, denize yakın kuzey kesimlerde ise sıcaklığın 30-32 derece seviyelerinde kalmasının beklendiğini ifade etti.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

EGE'DE 40 DERECENİN ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK

Haftanın en sıcak bölgelerinden biri yine Ege olacak. Özellikle Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla çevresinde bunaltıcı sıcaklıkların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Aydın'da sıcaklığın 42 dereceye kadar yükseldiğine dikkat çekerek vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

"Denizin serinliğine aldanılmamalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde ultraviyole etkisi çok yüksek oluyor. Özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmak sıcak çarpması riskini artırıyor."

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ANTALYA'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK TERMOMETREDEN ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAK

Meteoroloji tahminlerinde Antalya için 34 derece öngörülse de uzmanlar hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olacağına dikkat çekiyor. Adil Tek'e göre bunun en önemli nedeni yüksek nem.

"Antalya'da termometre 34 dereceyi gösterse bile nem oranı yüzde 60'ın üzerine çıktığında hissedilen sıcaklık 39-40 dereceyi bulabiliyor."

BAŞKENTTE HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIK DÜŞECEK

İç Anadolu'da da hafta başında yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ankara'da sıcaklığın 34-35 derece civarında seyredeceğini, hafta sonuna doğru ise kuzeyden gelecek serin hava ile birlikte yaklaşık 5-6 derecelik düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Uzman isme göre sıcaklık düşüşüyle birlikte başkentte yağış ihtimali de artacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR YEREL OLACAK

Karadeniz Bölgesi, hafta boyunca yağış görecek az sayıdaki bölgeler arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, özellikle Kastamonu ile Sinop çevresinde öğleden sonra gelişecek konvektif bulutların kısa süreli sağanaklara neden olabileceğini söyledi.

Doğu Karadeniz'de ise çarşamba gününden itibaren yağışların biraz daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DENİZ SUYU SICAKLIĞI YENİ RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, son haftalarda deniz suyu sıcaklıklarında yaşanan artışın yalnızca yaz mevsimini değil sonbahar aylarını da etkileyebileceğine dikkat çekti. Tek'e göre özellikle Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ilerleyen dönemde daha kuvvetli yağışların oluşması için uygun ortam hazırlıyor.

Uzman, Karadeniz'de de benzer şekilde sıcak deniz yüzeyi ile dağlık topoğrafyanın birleşmesi halinde kısa sürede kuvvetlenen yağışların görülebileceğini belirtti. Bu nedenle önümüzdeki süreçte Meteoroloji'nin yayımlayacağı kısa vadeli tahminlerin yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BUNALTICI SICAKLAR SÜRECEK

Meteoroloji uzmanı Adil Tek'e göre Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava dalgasında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır'da 40, Siirt'te 39 ve Mardin'de 38 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

TÜRKİYE YENİ HAFTAYA BUNALTICI SICAKLARLA GİRİYOR

Yaz mevsiminin en sıcak dönemlerinden biri yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 20-26 Temmuz tarihlerini kapsayan son hava tahmin raporu dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Haftanın ilk günlerinde ülkenin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji verilerine göre Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Ege'nin iç kesimlerinde de bunaltıcı sıcaklıklar etkisini hissettirmeye devam edecek.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

HAFTA ORTASINDA HAVA TAMAMEN DEĞİŞECEK

Meteorolojinin yayımladığı beş günlük tahmin haritaları, hafta ortasından itibaren yeni bir hava sisteminin Türkiye'nin batısından giriş yapacağını gösteriyor.

Özellikle perşembe gününden itibaren Marmara, Batı Karadeniz ve İç Ege'de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da birkaç derecelik düşüş yaşanacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞECEK, SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da hafta başında parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Kentte sıcaklığın 33 derece civarında seyretmesi beklenirken yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek olacak.

Ancak haftanın ikinci yarısıyla birlikte megakentte hava değişecek. Meteoroloji tahminlerine göre perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığının da birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

BATI SERİNLEYECEK, GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK 40 DERECE

Yağışlı sistem ilk etapta Marmara ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterirken, Güneydoğu Anadolu'nda sıcak hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteorolojinin tahminlerine göre Şanlıurfa'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkacak. Diyarbakır ve Denizli'de 40 derece, Manisa'da 39 derece, İzmir, Muğla ve Mardin'de ise 38 derece bekleniyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Haftanın ikinci yarısında Marmara Bölgesi'nin tamamına yakını, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği değerlendirilirken ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Meteorolojinin yayımladığı son tahminlere göre yağışlı sistemin hafta sonuna kadar kuzey ve batı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

METEOROLOJİDEN İKİ AYRI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde iki farklı hava olayının etkili olacağını belirtiyor.

Batı bölgelerinde yaşayan vatandaşların gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olması istenirken, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere sıcaklığın yüksek seyredeceği bölgelerde ise özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması öneriliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

20 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Beklenen En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 34°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 37°C Az bulutlu
İstanbul 33°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 36°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

EGE

İl Beklenen En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Denizli 40°C Az bulutlu ve açık
İzmir 38°C Az bulutlu ve açık
Manisa 39°C Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C Az bulutlu ve açık

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AKDENİZ

İl Beklenen En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 36°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya 34°C Az bulutlu ve açık
Burdur 37°C Az bulutlu ve açık
Hatay 33°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

İÇ ANADOLU

İl Beklenen En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 35°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 33°C Parçalı ve az bulutlu
Konya 35°C Parçalı ve az bulutlu
Yozgat 31°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BATI KARADENİZ

İl Beklenen En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 29°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 32°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 32°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 26°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Beklenen En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 36°C Parçalı ve az bulutlu
Rize 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 29°C Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 28°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DOĞU ANADOLU

İl Beklenen En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 29°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 27°C Parçalı ve az bulutlu
Malatya 36°C Az bulutlu
Van 29°C Az bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Beklenen En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 40°C Az bulutlu ve açık
Mardin 38°C Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 41°C Az bulutlu ve açık

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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