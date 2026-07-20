Haziranda 149 şiddetli meteorolojik olay yaşandı: En büyük pay dolu ve şiddetli yağışın

Türkiye, haziran ayında etkisini artıran yağışlı hava sistemleri nedeniyle çok sayıda şiddetli meteorolojik olayla karşı karşıya kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Haziran Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre ay boyunca ülke genelinde toplam 149 şiddetli meteorolojik olay kayıtlara geçti. Bu olayların büyük bölümünü dolu ile şiddetli yağış ve seller oluşturdu.

(Fotoğraf: A Haber)

DOLU İLK SIRADA YER ALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, haziran ayında kaydedilen 149 şiddetli meteorolojik olayın yaklaşık yüzde 80'i dolu ile şiddetli yağış ve sel olarak kayıtlara geçti. Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilere göre, geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklara birçok bölgede dolu eşlik etti.

Haziran ayında 60 dolu olayı kaydedildi. Kısa süreli ve kuvvetli yağışların görüldüğü Kars ile Afyonkarahisar başta olmak üzere bazı illerde dolu etkili oldu.