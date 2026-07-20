Haziranda 149 şiddetli meteorolojik olay yaşandı: En büyük pay dolu ve şiddetli yağışın
Haziranda Türkiye genelinde kaydedilen 149 şiddetli meteorolojik olayın yaklaşık yüzde 80'ini dolu, şiddetli yağış ve seller oluşturdu. Meteoroloji verileri, birçok ilde etkili olan gök gürültülü sağanakların risk oluşturduğunu ortaya koyarken, olayların dağılımı dikkat çekti. Dolu en sık görüldü.
Türkiye, haziran ayında etkisini artıran yağışlı hava sistemleri nedeniyle çok sayıda şiddetli meteorolojik olayla karşı karşıya kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Haziran Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre ay boyunca ülke genelinde toplam 149 şiddetli meteorolojik olay kayıtlara geçti. Bu olayların büyük bölümünü dolu ile şiddetli yağış ve seller oluşturdu.
DOLU İLK SIRADA YER ALDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, haziran ayında kaydedilen 149 şiddetli meteorolojik olayın yaklaşık yüzde 80'i dolu ile şiddetli yağış ve sel olarak kayıtlara geçti. Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilere göre, geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklara birçok bölgede dolu eşlik etti.
Haziran ayında 60 dolu olayı kaydedildi. Kısa süreli ve kuvvetli yağışların görüldüğü Kars ile Afyonkarahisar başta olmak üzere bazı illerde dolu etkili oldu.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL 57 KEZ GÖRÜLDÜ
Haziran ayında 57 şiddetli yağış ve sel olayı kayıtlara geçti. Bu olayları 15 fırtına ve 10 yıldırım düşmesi izledi. Geçen ay ayrıca 5 heyelan ve 2 hortum olayı da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kayıtlarında yer aldı.
HAZİRANDA EN ÇOK KAYDEDİLEN METEOROLOJİK OLAYLAR
Kayıtlara göre haziran ayında en sık görülen şiddetli meteorolojik olay dolu oldu. Dolu olaylarını ise şiddetli yağış ve seller takip etti.
|Meteorolojik olay
|Vaka sayısı
|Dolu
|60
|Şiddetli yağış ve sel
|57
|Fırtına
|15
|Yıldırım düşmesi
|10
|Heyelan
|5
|Hortum
|2
|Toplam
|1
Veriler, dolu ile şiddetli yağış ve selin toplamda 117 vakaya ulaşarak tüm olayların büyük bölümünü oluşturduğunu gösterdi.