Kayseri'de markete molotoflu saldırı girişimi! Molotof marketin içine girmedi, olası facia önlendi, soruşturma başlatıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir market, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin molotofkokteylli saldırı girişiminin hedefi oldu. Molotofun marketin içine girmemesi olası büyük bir yangını önledi. Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı.