Kayseri'de markete molotoflu saldırı girişimi! Molotof marketin içine girmedi, olası facia önlendi, soruşturma başlatıldı
Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir market, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin molotofkokteylli saldırı girişiminin hedefi oldu. Molotofun marketin içine girmemesi olası büyük bir yangını önledi. Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de markete molotoflu saldırı girişimi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Talas ilçesinde meydana gelen olayda markete atılan molotofkokteyli iş yerinin içine girmedi. Böylece olası büyük bir yangının önüne geçildi.
Olay, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak'ta bulunan bir markette yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iş yerine molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Molotofkokteylinin marketin içine ulaşmaması nedeniyle yalnızca giriş kapısında küçük çaplı hasar meydana geldi.
OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri market girişinde çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
MARKETTE MADDİ HASAR OLUŞTU
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak molotofkokteyli nedeniyle marketin giriş kapısında maddi hasar oluştu. Olay yerinde güvenlik ekipleri tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.