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Şanlıurfa'da AK Partili meclis üyesinin evine silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Şanlıurfa'da AK Partili meclis üyesinin evine silahlı saldırı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim İdikurt'un evine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şans eseri yaralanan olmazken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, bu sabaha karşı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyenice kırsal Mahallesinde yaşandı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN EVİNE SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, AK Parti Ceylanpınar Belediye Meclisi Üyesi İbrahim İdikurt'un evine giderek raylı bahçe kapısını araladıktan sonra silahla ateş açtı.

KURŞUNLAR EVE İSABET ETTİ

Evin değişik yerlerine isabet eden mermiler şans eseri kimseyi yaralamadı. Silah sesleri üzerine evde yaşayan 7'si çocuk toplam 9 kişi büyük bir korku ve panik yaşadı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Bahçedeki traktörün römorkunda uyuyan küçük çocuklar, silah seslerine uyanarak ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Evin içerisinde uyuyan AK Parti Ceylanpınar Belediye Meclisi Üyesi İbrahim İdikurt ve eşi de bahçeye koşarak çocuklarını mermilerden korumaya çalıştı.

JANDARMA 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay yerine giden jandarma ekipleri evde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, Mehmet Nuri G. ve Muzaffer G. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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