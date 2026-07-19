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Türk bilim insanlarından Arktik'te tarihi adım: 81 derece kuzeye ulaşıldı

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Türk bilim insanlarından Arktik'te tarihi adım: 81 derece kuzeye ulaşıldı

TÜBİTAK KARE koordinasyonunda yürütülen 6'ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde görev alan ekip, 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Yaklaşık 3 bin deniz mili yol kateden bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koyacak 12 ayrı projeyle kritik veriler topluyor.

Türkiye'nin Arktik'teki bilimsel çalışmaları yeni bir aşamaya geçti. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6'ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan bilim ekibi, 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaşarak iklim değişikliği başta olmak üzere birçok alanda önemli araştırmalara başladı.

Bilim ekibi, 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. (Fotoğraf: AA)Bilim ekibi, 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. (Fotoğraf: AA)

12 BİLİMSEL PROJE AYNI ANDA YÜRÜTÜLÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre sefere 12 bilim insanı katılıyor. Heyette ayrıca uluslararası iş birliği kapsamında 3 yabancı araştırmacı da yer alıyor. Ekip, Arktik'te şu alanlarda toplam 12 farklı bilimsel proje yürütüyor:

  • Oşinografi
  • Biyoloji
  • Kimya
  • Atmosfer dinamikleri
  • Meteoroloji
  • Jeodezi
  • Uydu sistemleri

Çalışmaların temel amacı, küresel iklim değişikliğinin bölgedeki etkilerini yerinde incelemek ve elde edilen verilerle bilim dünyasına katkı sağlamak.

Arktik seferinde 12 farklı bilimsel proje eş zamanlı yürütülüyor. (Fotoğraf: AA)Arktik seferinde 12 farklı bilimsel proje eş zamanlı yürütülüyor. (Fotoğraf: AA)

ÖNCELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HASSAS EKOSİSTEMLER

Araştırmalar, Türkiye'nin Ulusal Kutup Bilim Stratejisi kapsamında belirlenen öncelikli bilimsel başlıklar doğrultusunda yürütülüyor. Bilim insanları; küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ile insan faaliyetlerinin kutup bölgelerine etkilerini inceleyen çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sefer boyunca çevreye zarar verilmemesi de temel öncelikler arasında bulunuyor. Bu kapsamda güncellenen çevre protokolleri uygulanıyor ve doğada en az iz bırakılması prensibiyle hareket ediliyor.

Yaklaşık 3 bin deniz mili yol kat eden ekip veri toplamaya devam ediyor. (Fotoğraf: AA)Yaklaşık 3 bin deniz mili yol kat eden ekip veri toplamaya devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

80'İ AŞKIN NOKTADAN ÖRNEK TOPLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilim ekibinin yaklaşık 3 bin deniz mili yol katettiğini ve 80'i aşkın örnekleme noktasında veri topladığını belirtti.

Kacır, kutuplarda yürütülen çalışmaların Türkiye'nin bilimsel kapasitesini güçlendirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde inceleyen bilim insanlarımız; oşinografiden atmosfere, biyolojiden uydu sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede 12 farklı bilimsel projeyi uluslararası araştırmacılarla birlikte yürütüyor. Yaklaşık 3 bin deniz mili yol kat eden ekibimiz, 80'i aşkın örnekleme noktasında elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendirirken, geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor. (…)"

Bilim insanları küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde inceliyor. (Fotoğraf: AA)Bilim insanları küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde inceliyor. (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE'NİN KUTUPLARDAKİ BİLİMSEL VARLIĞI GÜÇLENİYOR

81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaşan ekip, Arktik'te elde edeceği yeni verilerle hem iklim araştırmalarına hem de uluslararası bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı hedefliyor. Uzmanlar, bu tür seferlerden elde edilen bulguların gelecekte iklim politikalarının şekillenmesi ve kutup ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalarda önemli bir kaynak oluşturacağını değerlendiriyor.

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