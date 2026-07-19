Türk bilim insanlarından Arktik'te tarihi adım: 81 derece kuzeye ulaşıldı

Yaklaşık 3 bin deniz mili yol kat eden ekip veri toplamaya devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

80'İ AŞKIN NOKTADAN ÖRNEK TOPLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilim ekibinin yaklaşık 3 bin deniz mili yol katettiğini ve 80'i aşkın örnekleme noktasında veri topladığını belirtti.

Kacır, kutuplarda yürütülen çalışmaların Türkiye'nin bilimsel kapasitesini güçlendirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: