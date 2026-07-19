Türk bilim insanlarından Arktik'te tarihi adım: 81 derece kuzeye ulaşıldı
TÜBİTAK KARE koordinasyonunda yürütülen 6'ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde görev alan ekip, 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Yaklaşık 3 bin deniz mili yol kateden bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koyacak 12 ayrı projeyle kritik veriler topluyor.
Türkiye'nin Arktik'teki bilimsel çalışmaları yeni bir aşamaya geçti. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6'ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan bilim ekibi, 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaşarak iklim değişikliği başta olmak üzere birçok alanda önemli araştırmalara başladı.
12 BİLİMSEL PROJE AYNI ANDA YÜRÜTÜLÜYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre sefere 12 bilim insanı katılıyor. Heyette ayrıca uluslararası iş birliği kapsamında 3 yabancı araştırmacı da yer alıyor. Ekip, Arktik'te şu alanlarda toplam 12 farklı bilimsel proje yürütüyor:
- Oşinografi
- Biyoloji
- Kimya
- Atmosfer dinamikleri
- Meteoroloji
- Jeodezi
- Uydu sistemleri
Çalışmaların temel amacı, küresel iklim değişikliğinin bölgedeki etkilerini yerinde incelemek ve elde edilen verilerle bilim dünyasına katkı sağlamak.
ÖNCELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HASSAS EKOSİSTEMLER
Araştırmalar, Türkiye'nin Ulusal Kutup Bilim Stratejisi kapsamında belirlenen öncelikli bilimsel başlıklar doğrultusunda yürütülüyor. Bilim insanları; küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ile insan faaliyetlerinin kutup bölgelerine etkilerini inceleyen çalışmalar gerçekleştiriyor.
Sefer boyunca çevreye zarar verilmemesi de temel öncelikler arasında bulunuyor. Bu kapsamda güncellenen çevre protokolleri uygulanıyor ve doğada en az iz bırakılması prensibiyle hareket ediliyor.