Kadıköy'de 4 mahallede planlı su kesintisi: İSKİ saatleri açıkladı

Kadıköy’de ana isale hattında yapılacak revizyon çalışması nedeniyle dört mahallede gece boyunca su kesintisi uygulanacak. İSKİ, kesintinin 23.00’te başlayıp 06.00’da sona ereceğini duyurdu. Etkilenecek mahallelerde yaşayanların önceden tedbir alması isteniyor. Ekipler çalışma boyunca sahada olacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy'de ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre kesinti, 20 Temmuz akşamı başlayacak ve 21 Temmuz sabah saatlerine kadar devam edecek.

İSKİ, Kadıköy'de dört mahalleyi kapsayan planlı su kesintisini duyurdu. (Fotoğraf: A Haber) SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERİ ETKİLEYECEK? İSKİ'nin paylaştığı bilgilere göre aşağıdaki mahallelerde yaklaşık 7 saat boyunca su verilemeyecek: Mahalle Kesinti süresi Osmanağa 20 Temmuz 23.00 – 21 Temmuz 06.00 Zühtüpaşa 20 Temmuz 23.00 – 21 Temmuz 06.00 Caferağa 20 Temmuz 23.00 – 21 Temmuz 06.00 Fenerbahçe 20 Temmuz 23.00 – 21 Temmuz 06.00 Planlamaya göre kesinti, 20 Temmuz saat 23.00'te başlayacak ve 21 Temmuz saat 06.00'da sona erecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun şebekeye kademeli olarak verilmesi bekleniyor.

Kesinti 20 Temmuz saat 23.00'te başlayıp 21 Temmuz 06.00'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber) İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ OLACAK İSKİ, kesintinin Kadıköy'deki ana isale hattında yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulanacağını bildirdi. Kurum, altyapının daha güvenli ve verimli şekilde hizmet vermesi amacıyla yürütülecek çalışmaların planlı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.