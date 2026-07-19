Kadıköy'de 4 mahallede planlı su kesintisi: İSKİ saatleri açıkladı
Kadıköy’de ana isale hattında yapılacak revizyon çalışması nedeniyle dört mahallede gece boyunca su kesintisi uygulanacak. İSKİ, kesintinin 23.00’te başlayıp 06.00’da sona ereceğini duyurdu. Etkilenecek mahallelerde yaşayanların önceden tedbir alması isteniyor. Ekipler çalışma boyunca sahada olacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy'de ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre kesinti, 20 Temmuz akşamı başlayacak ve 21 Temmuz sabah saatlerine kadar devam edecek.
SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERİ ETKİLEYECEK?
İSKİ'nin paylaştığı bilgilere göre aşağıdaki mahallelerde yaklaşık 7 saat boyunca su verilemeyecek:
|Mahalle
|Kesinti süresi
|Osmanağa
|20 Temmuz 23.00 – 21 Temmuz 06.00
|Zühtüpaşa
|20 Temmuz 23.00 – 21 Temmuz 06.00
|Caferağa
|20 Temmuz 23.00 – 21 Temmuz 06.00
|Fenerbahçe
|20 Temmuz 23.00 – 21 Temmuz 06.00
Planlamaya göre kesinti, 20 Temmuz saat 23.00'te başlayacak ve 21 Temmuz saat 06.00'da sona erecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun şebekeye kademeli olarak verilmesi bekleniyor.
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ OLACAK
İSKİ, kesintinin Kadıköy'deki ana isale hattında yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulanacağını bildirdi. Kurum, altyapının daha güvenli ve verimli şekilde hizmet vermesi amacıyla yürütülecek çalışmaların planlı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.
İSKİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
İSKİ, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ihtiyaçlarını kesinti başlamadan önce karşılamalarını önerdi. Açıklamada, planlı çalışmanın ana isale hattındaki revizyon ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, altyapının daha sağlıklı hizmet vermesinin hedeflendiği ifade edildi.