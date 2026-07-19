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Diyarbakır'da engellileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 19 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Diyarbakır'da engellileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 19 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde engellileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Rehabilitasyon merkezinden çıkan engellileri taşıyan minibüs, otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak yan yattı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da engellileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Batman karayolu, Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Rehabilitasyon merkezinden çıkan engellileri taşıyan N.T. idaresindeki 34 BNC 160 minibüs, V.S. idaresindeki 07 BOF 189 otomobile yandan çarpıp refüje çıktıktan sonra yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapa inceleme başlatıldı.

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