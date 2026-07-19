NASA uzaydan görüntüledi! Karadeniz ve İstanbul Boğazı turkuaza büründü

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde ilkbaharın sonu ile yazın başlangıcında görülen turkuaz renk değişimi bu kez uzaydan net şekilde görüntülendi. NASA'nın PACE uydusu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) elde edilen görüntüler, denizdeki mevsimsel fitoplankton yoğunluğunu ve İstanbul Boğazı boyunca uzanan akıntıları ayrıntılı biçimde ortaya koydu.

Elde edilen görüntülerde, normalde koyu mavi ve siyaha yakın tonlarıyla bilinen Karadeniz'in geniş bir bölümünün açık mavi ve turkuaz renklere dönüştüğü görüldü. NASA, bu değişimin ilkbahar sonu ve yaz başında düzenli olarak yaşanan doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Turkuaz görünümün nedeni fitoplanktonların yoğun çoğalması olarak açıklandı. (Fotoğraf: IHA)

TURKUAZ RENGİN NEDENİ MİKROSKOBİK CANLILAR

Bilim insanlarına göre renk değişiminin temelinde "kokkolitofor" (coccolithophore) adı verilen mikroskobik fitoplanktonlar bulunuyor.

Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı olan bu tek hücreli canlılar, uygun çevre koşullarında çok hızlı çoğalıyor. Güneş ışığını yansıtan bu kalsiyum karbonat tabakaları ise deniz yüzeyine uzaydan bile görülebilecek süt mavisi ve turkuaz bir görünüm kazandırıyor.

Yılın diğer dönemlerinde ise silika kabuklu diyatomlar daha baskın hale geliyor. Bu canlıların ışığı farklı biçimde yansıtması nedeniyle deniz daha koyu renklerde görülüyor.