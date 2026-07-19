Manisa'da feci kaza! Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı
Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışmada araçta sıkışan karı koca itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarılırken, kazanın ardından bölgede trafik durdu ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Çortak Mahallesi'nden Selendi yönüne ilerleyen Kamil Akgün idaresindeki 16 Y 8595 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Umut Kandemir yönetimindeki 45 KZ 411 plakalı traktörle Selendi-Demirci Karayolu Çortak Mezarlığı mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİ OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ
Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kamil Akgün ile eşi Arife Akgün araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan ağır yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Esra Nur Akgün ile traktör sürücüsü Umut Kandemir'in ise hafif yaralandığı öğrenildi. Böylece kazada yaralananların sayısı 4'e yükselirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle Selendi-Demirci Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.