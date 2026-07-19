Manisa'da feci kaza! Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı

Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışmada araçta sıkışan karı koca itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarılırken, kazanın ardından bölgede trafik durdu ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.