Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kardeşine ait fındık bahçesinde dip temizliği yapan 57 yaşındaki Aysel Yaman, eşek arısının sokmasının ardından fenalaştı. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Yaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan olay, eşek arısı sokmalarının alerjik bünyelerde ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kardeşine yardım etmek için fındık bahçesine giden Aysel Yaman, eşek arısının sokmasının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

FINDIK BAHÇESİNDE ÇALIŞIRKEN FENALAŞTI

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş Kurtlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysel Yaman, kardeşine ait fındık bahçesinde dip temizliği yaptığı sırada eşek arısının saldırısına uğradı. Arıya alerjisi bulunan Yaman'ın fenalaşması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Yaman, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Aysel Yaman'ın cenazesinin, Abdi Köyü Teperen Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından, ikindi namazını müteakip Kaptaş Kurtlar Köyü aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

EŞEK ARISI SALDIRISI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Eşek arısı sokması neden tehlikeli olabilir?

Eşek arısı sokmaları çoğu kişide lokal ağrı ve şişliğe neden olur. Ancak arı zehrine alerjisi bulunan kişilerde anafilaksi olarak bilinen ağır alerjik reaksiyon gelişebilir ve acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Arı alerjisi olan kişiler ne yapmalı?

Arı alerjisi bulunan kişilerin, olası bir sokma durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine başvurması ve hekimleri tarafından önerilmişse acil müdahale ilaçlarını yanlarında bulundurması önem taşıyor.