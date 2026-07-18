Ordu'da başıboş köpek dehşeti: 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Ordu'nun Çamaş ilçesinde 10 yaşındaki Ömer Ç., skuterıyla evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Etrafını saran sahipsiz köpeklerden kurtulmaya çalışan küçük çocuk, elindeki skuterı kalkan olarak kullanarak kendisini savundu. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı bölgede 5 gün içinde yaşanan ikinci saldırı ilçede büyük tepkiye neden oldu.
Olay, 17 Temmuz akşam saatlerinde Ordu'nun Çamaş ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi.
Skuterıyla evine giden 10 yaşındaki Ömer Ç., bir anda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Paniğe kapılan küçük çocuk, saldırgan köpeklerden korunmak için elindeki skuterı kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Ancak çevredeki diğer köpeklerin de gelmesiyle korku dolu anlar yaşadı.
O ANLAR KAMERADA
Çaresiz kalan Ömer Ç., elindeki skuterı fırlatarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
5 GÜNDE İKİNCİ SALDIRI BARDAĞI TAŞIRDI
İlçede yaşanan köpek terörü bununla da sınırlı kalmadı. Aynı bölgede 13 Temmuz'da Bahri K. isimli bir vatandaşın da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.
Beş gün içinde meydana gelen iki ayrı saldırının ardından vatandaşların tepkisi üzerine belediye ekipleri bölgede geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Çamaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, özellikle çocuklar ve yaşlıların güvenli şekilde günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla sokakta başıboş dolaşan sahipsiz köpeklerin ilgili mevzuat çerçevesinde ekipler tarafından toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Toplanan sahipsiz hayvanlar gerekli sağlık kontrolleri, bakım ve rehabilitasyon süreçleri için yetkili birimlere teslim edilmiştir. Çalışmalarımız hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de hayvanların refahını gözetmek amacıyla titizlikle yürütülmektedir. Daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.