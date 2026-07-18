Ordu'da başıboş köpek dehşeti: 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olay, 17 Temmuz akşam saatlerinde Ordu'nun Çamaş ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi.

Skuterıyla evine giden 10 yaşındaki Ömer Ç., bir anda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Paniğe kapılan küçük çocuk, saldırgan köpeklerden korunmak için elindeki skuterı kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Ancak çevredeki diğer köpeklerin de gelmesiyle korku dolu anlar yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Çaresiz kalan Ömer Ç., elindeki skuterı fırlatarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.