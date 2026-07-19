Eskişehir'deki sokak savaşında karar! 5 kişi tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan ve müdahaleye gelen bir polis memuru dahil 11 kişinin yaralandığı kavga sonrası yürütülen soruşturmada 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sokak ortasında yaşanan dehşetin ardından mahkeme 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki aile arasında çıkan kavga, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ni savaş alanına çevirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru da dahil olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SOKAK ORTASINDA ORTALIK KARIŞTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında 2'si kadın olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 15 kişi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 10 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.