Ege'de göçmen operasyonu: 39 kişi yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında düzenlenen operasyonlarda 39 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 8 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.