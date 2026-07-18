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Ege'de göçmen operasyonu: 39 kişi yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ege'de göçmen operasyonu: 39 kişi yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında düzenlenen operasyonlarda 39 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 8 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi Akvaryum Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu Sahil Güvenlik insansız hava aracıyla tespit eden ekipler, jandarma personeliyle müşterek operasyon düzenledi.

Operasyonda 39 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine gönderildi.

Ekipler, Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 1 kişiyi sahil güvenlik botuyla kurtararak Güzelbahçe Limanı'na getirdi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında ise motoru arızalanan lastik bot içerisinde yardım talebinde bulunan 7 kişi, sahil güvenlik unsurlarınca kurtarılarak Akbük Balıkçı Barınağı'na çıkarıldı.

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