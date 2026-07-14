Mardin'in Derik ilçesinde başından vurulan 15 yaşındaki Merve Erbek dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve Erbek, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Erbek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.