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2025'te 2,4 milyon kişi taşındı: Türkiye’de en çok göç eden yaş grubu belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2025'te 2,4 milyon kişi taşındı: Türkiye’de en çok göç eden yaş grubu belli oldu

Türkiye'de 2025'te iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi yer değiştirdi. Göçte ilk sırayı yine İstanbul aldı. En hareketli yaş grubu 20-24 yaş olurken, taşınmaların en önemli nedeni hane fertlerinden birine bağlı göç olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in yayımladığı resmi istatistiklere göre Türkiye'de 2025 yılında iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. Toplam nüfusun yüzde 2,87'sine karşılık gelen bu hareketlilikte kadınların oranı yüzde 52,5, erkeklerin oranı ise yüzde 47,5 olarak hesaplandı. Veriler hem göçün yönünü hem de taşınma nedenlerinde öne çıkan değişimleri gözler önüne serdi.

TÜİK verilerine göre 2025'te 2 milyon 475 bin kişi il değiştirdi. (Fotoğraf: TÜİK)TÜİK verilerine göre 2025'te 2 milyon 475 bin kişi il değiştirdi. (Fotoğraf: TÜİK)

GÖÇ ORANI SON YILLARIN SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ

İller arasında göç eden nüfus oranı 2008 yılında yüzde 3,18 düzeyindeydi. Yıllar içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen oran, 2025 yılında yüzde 2,87'ye geriledi. Buna rağmen milyonlarca kişinin yaşadığı il değişikliği, Türkiye'deki iç göç hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koydu.

İstanbul, 2025 yılında en fazla göç alan il olarak kayıtlara geçti. (Fotoğraf: TÜİK)İstanbul, 2025 yılında en fazla göç alan il olarak kayıtlara geçti. (Fotoğraf: TÜİK)

EN FAZLA GÖÇ ALAN DA VEREN DE İSTANBUL OLDU

2025 verilerine göre en fazla göç alan il 329 bin 912 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 176 bin 833 kişiyle Ankara, 106 bin 83 kişiyle İzmir izledi.

En az göç alan iller ise şöyle sıralandı:

  • Ardahan: 4 bin 914 kişi
  • Bayburt: 5 bin 64 kişi
  • Tunceli: 6 bin 78 kişi

En fazla göç veren il 371 bin 258 kişiyle İstanbul oldu. (Fotoğraf: TÜİK)En fazla göç veren il 371 bin 258 kişiyle İstanbul oldu. (Fotoğraf: TÜİK)

Göç veren illerde de tablo değişmedi. İstanbul 371 bin 258 kişiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Ankara 145 bin 661, İzmir ise 98 bin 728 kişiyle İstanbul'u takip etti.

En az göç veren iller ise şu şekilde kaydedildi:

  • Ardahan: 5 bin 916 kişi
  • Bayburt: 6 bin 388 kişi
  • Tunceli: 7 bin 558 kişi

İSTANBUL'UN NET GÖÇ HARİTASI

İstanbul Kişi
Gelen 329 bin 912
Giden 371 bin 258

2025 yılında en yoğun göç hareketi 20-24 yaş grubunda yaşandı. (Fotoğraf: TÜİK)2025 yılında en yoğun göç hareketi 20-24 yaş grubunda yaşandı. (Fotoğraf: TÜİK)

EN HAREKETLİ YAŞ GRUBU 20-24 YAŞ OLDU

İller arası göçte en yoğun hareketlilik 20-24 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubunda 480 bin 185 kişi il değiştirdi. Göç edenlerin yüzde 58,5'ini kadınlar, yüzde 41,5'ini ise erkekler oluşturdu.

Yaş gruplarına göre göç oranlarında 20-24 yaş grubu yüzde 19,4 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 13,5 ile 25-29 yaş, yüzde 13 ile 15-19 yaş grubu izledi.

Göç edenlerin en önemli taşınma nedeni aile fertlerine bağlı göç oldu. (Fotoğraf: TÜİK)Göç edenlerin en önemli taşınma nedeni aile fertlerine bağlı göç oldu. (Fotoğraf: TÜİK)

TAŞINMANIN EN ÖNEMLİ NEDENİ: AİLE BAĞI

Verilere göre 2025 yılında iller arasında göç edenlerin en önemli taşınma nedeni, hanedeki fertlerden birine bağlı göç oldu. Bu kapsamda 564 bin 114 kişi il değiştirdi. Göç nedenlerinin dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Göç nedeni Oran
Hane fertlerinden birine bağlı göç %22,8
Daha iyi konut ve yaşam koşulları %20,6
Eğitim %16,4
Tayin / iş değişikliği %10,9
İşe başlamak / iş bulmak %8,9
Medeni durum değişikliği / ailevi nedenler %5,3

Daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç edenlerin sayısı 510 bin 226, eğitim nedeniyle göç edenlerin sayısı ise 406 bin 144 oldu.

Erkeklerde göç kararında daha iyi yaşam koşulları öne çıktı. (Fotoğraf: TÜİK)Erkeklerde göç kararında daha iyi yaşam koşulları öne çıktı. (Fotoğraf: TÜİK)

KADIN VE ERKEKLERDE GÖÇ NEDENLERİ FARKLILAŞTI

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkeklerde en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları oldu. Bu nedenle taşınan erkek sayısı 253 bin 93 olarak kaydedildi. Kadınlarda ise ilk sırada hanedeki fertlerden birine bağlı göç yer aldı. Bu nedenle il değiştiren kadın sayısı 334 bin 900'e ulaştı.

Erkeklerde tayin ve iş değişikliği öne çıkarken, kadınlarda eğitim ile daha iyi yaşam koşulları da önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

20-24 yaş grubunda il değiştirenlerin önemli bölümü eğitim için göç etti. (Fotoğraf: TÜİK)20-24 yaş grubunda il değiştirenlerin önemli bölümü eğitim için göç etti. (Fotoğraf: TÜİK)

GENÇLERİN GÖÇÜNDE EĞİTİM BELİRLEYİCİ OLDU

Göç hareketliliğinin en yoğun yaş grubu olan 20-24 yaş aralığında ise eğitim ilk sırada yer aldı. Bu yaş grubunda göç edenlerin 179 bin 612'si eğitim nedeniyle taşındı. Eğitimi şu nedenler takip etti:

  • İşe başlamak veya iş bulmak: 75 bin 591 kişi
  • Daha iyi konut ve yaşam koşulları: 42 bin 391 kişi

Bu tablo, genç nüfusun il değişikliğinde eğitim ve iş hayatına geçiş sürecinin belirleyici rol oynadığını gösterdi.

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