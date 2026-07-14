2025'te 2,4 milyon kişi taşındı: Türkiye’de en çok göç eden yaş grubu belli oldu

TÜİK'in yayımladığı resmi istatistiklere göre Türkiye'de 2025 yılında iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. Toplam nüfusun yüzde 2,87'sine karşılık gelen bu hareketlilikte kadınların oranı yüzde 52,5, erkeklerin oranı ise yüzde 47,5 olarak hesaplandı. Veriler hem göçün yönünü hem de taşınma nedenlerinde öne çıkan değişimleri gözler önüne serdi.

İller arasında göç eden nüfus oranı 2008 yılında yüzde 3,18 düzeyindeydi. Yıllar içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen oran, 2025 yılında yüzde 2,87'ye geriledi. Buna rağmen milyonlarca kişinin yaşadığı il değişikliği, Türkiye'deki iç göç hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre 2025'te 2 milyon 475 bin kişi il değiştirdi. (Fotoğraf: TÜİK)

İstanbul, 2025 yılında en fazla göç alan il olarak kayıtlara geçti. (Fotoğraf: TÜİK)

EN FAZLA GÖÇ ALAN DA VEREN DE İSTANBUL OLDU

2025 verilerine göre en fazla göç alan il 329 bin 912 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 176 bin 833 kişiyle Ankara, 106 bin 83 kişiyle İzmir izledi.

En az göç alan iller ise şöyle sıralandı: