2025'te 2,4 milyon kişi taşındı: Türkiye’de en çok göç eden yaş grubu belli oldu
Türkiye'de 2025'te iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi yer değiştirdi. Göçte ilk sırayı yine İstanbul aldı. En hareketli yaş grubu 20-24 yaş olurken, taşınmaların en önemli nedeni hane fertlerinden birine bağlı göç olarak kayıtlara geçti.
TÜİK'in yayımladığı resmi istatistiklere göre Türkiye'de 2025 yılında iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. Toplam nüfusun yüzde 2,87'sine karşılık gelen bu hareketlilikte kadınların oranı yüzde 52,5, erkeklerin oranı ise yüzde 47,5 olarak hesaplandı. Veriler hem göçün yönünü hem de taşınma nedenlerinde öne çıkan değişimleri gözler önüne serdi.
GÖÇ ORANI SON YILLARIN SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ
İller arasında göç eden nüfus oranı 2008 yılında yüzde 3,18 düzeyindeydi. Yıllar içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen oran, 2025 yılında yüzde 2,87'ye geriledi. Buna rağmen milyonlarca kişinin yaşadığı il değişikliği, Türkiye'deki iç göç hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koydu.
EN FAZLA GÖÇ ALAN DA VEREN DE İSTANBUL OLDU
2025 verilerine göre en fazla göç alan il 329 bin 912 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 176 bin 833 kişiyle Ankara, 106 bin 83 kişiyle İzmir izledi.
En az göç alan iller ise şöyle sıralandı:
- Ardahan: 4 bin 914 kişi
- Bayburt: 5 bin 64 kişi
- Tunceli: 6 bin 78 kişi